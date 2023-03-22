Что делать с купленными зимой генераторами, и как на них заработать – пять вариантов

После зимы у украинцев осталось сотни тысяч генераторов

Ситуация со светом постепенно улучшается, украинцы снова начали привыкать к стабильному электроснабжению. Пока генерации электроэнергии вполне достаточно, чтобы обеспечить все имеющиеся потребности потребителей.

Однако зимой, когда украинцы неоднократно оставались без света из-за вражеских обстрелов, на генераторы начался настоящий "бум". За 2022 год в Украину ввезли рекордное количество генераторов – 669,4 тысячи. Пик импорта пришелся на декабрь, когда города начали приспосабливаться к стабилизационным отключениям электроэнергии.

Теперь, когда энергосистема Украины "в целом сбалансирована", появляется логичный вопрос: что делать с приобретенными генераторами и можно ли на них заработать?

Вариант первый – сдавать в аренду

Многим предпринимателям гораздо выгоднее заплатить за аренду генератора, чем приобрести его за $20-30 тыс. Некоторые предприниматели уже сейчас сдают в аренду генераторы разной мощности на несколько суток и больше. Это помогает постепенно компенсировать затраты на оборудование. Таким образом, уже сейчас замороженные средства превращаются в бизнес.

Стоимость суток аренды в объявлениях начинается от 500 гривен за генератор мощностью 1 кВт. Соответственно, чем больше мощность, тем выше цена. В объявлениях некоторые указывают, что готовы делать скидку, если нужна аренда на длительный срок. Кое-кто готов организовать доставку за пределы города. Цены достигают 5000 гривен в сутки, за генераторы мощностью 13 кВт.

Вариант второй — держать генератор "в амбаре"

Речь идет о законсервировании прибора до худших времен. Чтобы оставить его в максимально рабочем состоянии, нужно лишь соблюдать условия хранения. К примеру, держать в отдельном помещении с хорошей вентиляцией и соответствующей влажностью. Кроме того, необходимо периодически включать генератор согласно его техническому паспорту.

Вариант третий – перепродать за границу

Это больше подходит для мощных генераторов и, соответственно, очень дорогих. Лучше его перепродать компании, где вы его и покупали. У таких продавцов есть свои клиентские базы, и они могут сохранить гарантийные условия. Конечно, вы теряете около 25% стоимости энергоносителя, но получите "живые" средства.

Вы также можете найти украинскую компанию, специализирующуюся на продаже, аренде и обслуживании автономных электростанций. Специалисты в таких компаниях смогут объективно оценить прибор и обеспечить скорую сделку.

Вариант четвертый – сделать полезные в хозяйстве агрегаты из двигателя портативного генератора

Двигатели генераторов имеют похожую конструкцию, обходятся без изысканных технических решений, достаточно выносливы и ремонтопригодны. В зависимости от фантазии и жизненных ориентиров из двигателя портативного генератора действительно можно сделать различные полезные в хозяйстве агрегаты.

Например, от стандартного двигателя, снятого с ненужного генератора, будет отлично работать косилка для газонов. Такой девайс – хорошая альтернатива классическому триммеру.

Неплохим вариантом применения оборудования, потерявшего смысл своего первоначального назначения, может стать собранный минитрактор, квадроцикл или карт. Готовых проектов в интернете достаточно, главное, иметь время, гараж с оборудованием и немного денег.

Вариант пятый – отдать генератор ВСУ

Чаще всего генераторы – единственный источник энергоснабжения при выполнении боевого задания или на боевом дежурстве. От них питаются станции связи, радиолокаторы, машины РЭБ и многие другие техники.

Война не закончилась

Без сомнения, сокращение отключений света – это важные и хорошие новости. Однако даже при отсутствии новых ракетных атак украинская энергосистема все еще находится в дефиците, который необходимо компенсировать.

В результате российских обстрелов было повреждено более 50% энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщал "Телеграф" ранее, дефицит может вернуться даже летом, ведь будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники.