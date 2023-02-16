Отключения света возможны, но только в одной области: в Минэнерго дали обнадеживающий прогноз

Ситуация с электроэнергией в Украине постепенно улучшается

Несмотря на то, что российская федерация в ночь на 16 февраля нанесла очередной массированный удар по мирным городам, энергообъекты Украины уже пятые сутки подряд работают на полную мощность. Пока генерации электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить все имеющиеся потребности потребителей.

Такую информацию в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-центре Минэнерго. В то же время, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в течение сегодняшних суток генерация электроэнергии и дальше будет обеспечивать ее потребление, ведь в стране появился определенный резерв мощности.

Сейчас более половины электроэнергии для Украины произведут Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.

Что касается повреждений на энергообъектах Харьковщины, то энергетикам удалось завершить ремонты и возобновить их полноценную работу менее чем за сутки. Отключения возможны только на Одесщине, ведь там идет ремонт электросети. На утро четверга электроснабжение было восстановлено в Купянске, а также близлежащих районах, которые накануне были обесточены из-за вражеских российских обстрелов.

В "Укрэнерго" информацию об улучшении ситуации в энергосистеме также подтвердили, однако отметили, что потребление все же немного повысилось по сравнению с предыдущим днем.

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодня не приходились. Если же потребление будет увеличиваться, вероятный возврат к аварийным отключениям. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, отражающийся в росте потребления. Поэтому для избегание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Ранее "Телеграф" сообщал, несмотря на систематические ракетные обстрелы и дроновые атаки россии, ситуация с эффективностью и прогнозируемостью графиков отключений электричества в Украине постепенно начала улучшаться еще месяц назад. Помимо мощного труда самих энергетиков, оперативно восстанавливающих поврежденные объекты, улучшению ситуации способствует и умеренно теплая погода.