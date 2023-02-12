Выходные закончились: в Украину возвращаются отключения света

Украинцам стоит готовиться к новым отключениям электричества

Украинские энергетики смогли обеспечить украинцам выходные без отключений электричества, однако стоит быть готовыми к тому, что с началом новой недели нагрузка на сеть увеличится и графики отключений вновь вернутся.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, на выходных обойтись без отключений помог целый ряд факторов, а именно: увеличение генерации, снижение потребления из-за выходного и потепления, а также ремонт сетей.

Увеличить генерацию энергии помогли солнечные дни, которые привели к росту продуктивности солнечных электростанций, возвращение в систему ряда блоков на ТЭС и АЭС, а также титаническая работа энергетиков по восстановлению сети.

Кроме того благодаря выходным, потеплению и увеличению длительности дня снизилось потребление.

Однако Сахарук добавил, что в Украине остаются области, в которых остаются существенными сетевые ограничения, из-за чего могут быть отключения электричества.

"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и которые еще не отремонтированы полностью, например, Одесса, Киевщина Харьковщина, Запорожье", – отметил топ-менеджер ДТЭК.

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что российский ракетный террор повредил почти 20 энергоблоков ТЭС.