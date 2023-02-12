Вихідні закінчилися: в Україну повертаються відключення світла

Українцям варто готуватися до нових відключень електрики

Українські енергетики змогли забезпечити українцям вихідні без відключень електрики, проте варто бути готовими до того, що з початком нового тижня навантаження на мережу збільшиться та графіки відключень знову повернуться.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, на вихідних обійтися без відключень допомогла ціла низка факторів, а саме: збільшення генерації, зниження споживання через вихідне та потепління, а також ремонт мереж.

Збільшити генерацію енергії допомогли сонячні дні, які призвели до зростання продуктивності сонячних електростанцій, повернення до системи низки блоків на ТЕС та АЕС, а також титанічна робота енергетиків із відновлення мережі.

Крім того, завдяки вихідним, потеплінню та збільшенню тривалості дня знизилося споживання.

Однак Сахарук додав, що в Україні залишаються області, в яких залишаються суттєвими мережеві обмеження, через що можуть бути відключення електрики.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали в результаті обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина Харківщина, Запоріжжя", – зазначив топменеджер ДТЕК.

Як повідомлялося раніше, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що російський ракетний терор пошкодив майже 20 енергоблоків ТЕС.