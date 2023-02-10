"Укренерго" пообіцяло українцям приємний сюрприз у вихідні

Енергетики поспішають відновити стабільну роботу системи

Навіть попри черговий масований удар росії по українській енергетичній інфраструктурі, у вихідні, 11 і 12 лютого, світло можуть не відключати.

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, атака росіян трохи вплинула на плани відновлення енергосистеми, проте катастрофи не сталося.

За його словами, наразі енергетики роблять свою роботу та відновлюють пошкоджені об’єкти, а також підключають ті, що були відключені під час атаки.

При цьому Кудрицький зазначив, що традиційно на вихідних споживання менше, а тому, згідно з його прогнозами, ситуація в найближчі два дні буде контрольованою та стабільною.

"І я навіть акуратно спрогнозую, що в деякий час у нас не буде введено ліміти споживання", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, під час обстрілів 10 лютого окупанти запустили по Україні 71 крилату ракету та ще 29 ракет від установок С-300. При цьому українським захисникам вдалося перехопити 61 із них.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наступні російські атаки можуть розвиватися за двома сценаріями. Запаси крилатих ракет в окупантів закінчуються.