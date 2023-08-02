Готовимся к блекаутам: ТОП-5 вещей, которыми стоит запастись к зиме

Какой будет предстоящая зима в Украине: этот вопрос беспокоит каждый украинец. А особенно – как подготовиться к блекаутам.

В Украине грядущая зима может быть сложнее прошлогодней, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже, чем до полномасштабного вторжения России. Украинцам следует готовиться к возможности возникновения блекаутов.

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже сложнее, чем прошла. Мы не можем предположить, что будет происходить", – рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что в результате обстрелов разрушено очень много оборудования, которое невозможно восстановить через год. Этот термин идет только на его производство. Соответственно этого оборудования не будет в системе.

"Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать стоящий и не работающий блок и с него собирать или из двух разбитых один целый. Нет уже физически этих двух блоков. Зима будет очень сложная. Я бы очень советовал всем украинцам, если есть генератор, смажьте его, купите запас топлива, приготовьтесь. Так же павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию при отключениях», – резюмировал Харченко.

Напомним, 18 июля член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк заявил, что возобновление энергосистемы идет медленно.

Вероятно, Россия прибегнет к новой волне энергетического террора против Украины, чтобы устроить новый блекаут. Такое развитие событий не исключает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, россияне накапливают ракеты, которые могут использовать уже осенью.

Украинцы хорошо помнят зиму 2022-2023 гг., когда россия регулярными ракетными атаками пыталась погрузить всю страну в блекаут. Тогда добиться успеха страна-террорист так и не смогла, но нанесла многомиллиардный ущерб энерго- и теплосистеме Украины. До нового отопительного сезона осталось три месяца. И, по данным ГУР, Россия уже начала к нему готовиться, проводя разведку, касающуюся наших энергетических объектов.

Не рекомендуют расслабляться и энергетики. Из-за разрушительных ударов оккупантов в прошлом году, восстановить всю энергосистему до начала нового отопительного сезона просто невозможно, поэтому украинцев ждет еще более страшная зима. При этом отключения могут производиться и без обстрелов. Хотя, по мнению экспертов, масштабного блэкаута не будет.

"Вероятность того, что у нас будет более стабильное энергообеспечение в следующем осенне-зимнем периоде, будет лучше предыдущего периода на 60%. О том, что энергетическая система не выдержит, будет коллапс и апокалипсис – это российское ипсо и нам не нужно его поддерживать. Я, честно говоря, больше уверен в устойчивости наших энергетиков, ВСУ и противовоздушной обороне", — говорит директор энергетических программ "Центр Разумкова" Владимир Омельченко.

Большинство украинских потребителей – как промышленных, так и бытовых – уже подготовились к зиме, приобретя приборы для альтернативной генерации. Кроме того, значительно улучшилось украинское ПВО, получив системы IRIS T, NASAMS и Patriot. Их количество благодаря западным партнерам постоянно растет. Потому, по мнению экспертов, масштабного блекаута не будет.

Для того чтобы спокойно пережить зиму, стоит уже сейчас подготовить ТОП-5 вещей, которые могут понадобиться:

1. Теплая одежда и термобелье. Когда холодно, лучше надевать несколько слоев одежды, а под низ термобелье.

2. Запас питьевой воды на три-четыре дня, а также запас продуктов, которые не испортятся без холодильника (консервы, крупы, сухофрукты).

3. Свечи, спички, зажигалки, фонарики. Лучшими считаются восковые свечи или стеариновые. А вот привычные парафиновые стоят на нижней строчке "свечной иерархии": они дешевы, но сгорают очень быстро. Зажигалки пригодятся на случай, если спички по тем или иным причинам увлажнились.

4. Современный смартфон – это и средство связи, и банковская карта, а еще – источник новостей и даже фонарик. Для зарядки в условиях возможного блекаута поможет пауэрбанк с номинальной емкостью зарядника не менее 10 тыс. миллиампер в час.

5. Альтернативный источник энергии – генератор и топливо к нему. Это поможет обеспечить стабильное электроснабжение дома и коммерческих помещений. Выбирать рекомендуют среди трех основных типов: бензиновых, дизельных и инверторных.

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