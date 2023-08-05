Позитивных новостей нет: как Украина подходит к зиме на фоне разрушенной энергосистемы

Глава Нацкомиссии Константин Ущаповский заявил о низком проценте возобновления энергосистемы: чем это грозит

С начала полномасштабного вторжения России были совершены многочисленные ракетные атаки на инфраструктуру и стратегические объекты Украины. На сегодня восстановлено лишь 1,6% от объема разрушений энергосистемы Украины в результате обстрелов России.

Об этом заявил глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

"К сожалению, цифры, которыми мы сегодня владеем по выполнению аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗУ", — прокомментировал глава Нацкомиссии.

Представитель НКРЭП отметил, что сетям оператора системы передачи НЭК Укрэнерго нанесен ущерб на сумму 9,6 млрд грн, однако возобновление работы выполнено лишь на 681 млн грн. "Стартовые позиции" Украины этой зимой будут гораздо хуже, чем в прошлом, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, 10 октября 2022 года Россия впервые нанесла масштабный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В течение следующих месяцев Украина пережила более десяти волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет разных типов и дальности.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключение электроэнергии потребителям, и, несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блекаут.