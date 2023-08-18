"Ефект може бути сильнішим": Дикий розповів, чи чекати Україні повного блекауту цієї зими

За час масованих атак було зруйновано близько 70% енергосистеми, ще 30% витримали та їх вистачило

Цієї зими російські окупанти продовжать завдавати ударів по енергосистемі України й, оскільки повністю відновити її за такий проміжок часу не вдалося, не виключено, що країні доведеться пережити повні блекаути.

Про це у другій частині інтерв’ю "Телеграфу" повідомив колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"І тут я можу відправити до аналізу нашого Міненерго: минулої зими, коли розпочалася кампанія зі знищення, ми мали 100% енергосистеми. Було зруйновано близько 70%, ще 30% витримали й нам їх вистачило. Відновити 70% за одне літо неможливо", — сказав він.

За словами Дикого, цього року взимку Україна матиме 50% енергосистеми, а не 100, як минулого. Таким чином, ефект від ворожих атак може бути в рази сильнішим і не виключено, що відчути його доведеться, пройшовши через повні блекаути.

Детальніше про успіхи ЗСУ на фронті, постачання F-16 та мобілізацію читайте у матеріалі "Телеграфа": "Байден не підписувався на повну перемогу України над росією": інтерв’ю з військовим експертом Євгеном Диким, ч.II.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" спікер Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат розповів, чому ворог обирає нічний час доби для завдання ударів і чи чекати масованих атак цієї зими.