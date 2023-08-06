Київ був на межі евакуації взимку: полковник розповів деталь, яку багато хто не знає

Була одна битва, яка визначила долю Києва

У грудні 2022 року, коли російські окупанти масово обстрілювали об’єкти енергосистеми, влада Києва була на межі наказу про повну евакуацію мешканців столиці.

Про це газеті The Times розповів один із полковників Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.

"Багато хто це знає, але Київ був на межі евакуації. Була одна битва, яка, на мій погляд, визначила долю Києва та російської кампанії знищення нашої енергетики, коли по Києву було випущено 49 крилатих ракет", — сказав він.

За його словами, 16 грудня Україна випустила десятки ракет зі своїх радянських С-300, американських Nasams та німецьких систем Iris-T у спробах врятувати столицю від повного знеструмлення у період морозів.

"Якби ми допустили цей удар, Київ би довелося евакуювати. А евакуювати два з половиною мільйони людей дуже важко", — наголосив полковник.

Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю "Телеграфу", як цієї зими російські окупанти кошмаритимуть Україну ударами по енергосистемі. Цього разу вони вже не мають такої кількості ракет, як минулого року. Тому загарбники робитимуть ставку на інше.