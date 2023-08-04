Буде акцент не на ракетах: у ЗСУ розповіли, як росія буде кошмарити енергосистему України взимку

Україна посилюватиме ППО

З настанням холодів ворог поновить удари по енергетичній системі України, проте росія вже не має такої кількості далекобійних, високоточних ракет. Тому країна-терорист використовуватиме більше ударних беспілотників.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в інтерв'ю "Телеграфу".

Він наголосив, що росіяни вже не мають того стратегічного запасу ракет, який використали минулої зими.

"Ми тільки збили 750 ракет і 750 дронів. А ще ж і не збиті були. Тому понад тисячу вони використали", — уточнив Ігнат.

Проте, за його словами росія не полишить намірів вивести з ладу наш паливно-енергетичний сектор, щоб знеструмити країну в холодну пору.

"Але нема у них такої кількості далекобійних, високоточних ракет, щоб завдавати ударів по всій території України. Тому, мабуть, більше ставки вони робитимуть на дрони-камікадзе, які також є доволі небезпечними: якщо кілька дронів влучають у підстанцію, в якесь чутливе місце, то стається пожежа і це небезпечно. А ми будемо посилювати ППО, тільки треба мати чим", — резюмував речник Повітряних сил.

Детальніше читайте в інтерв'ю "Телеграфа" з Юрієм Ігнатом: "Для ударів взимку у росіян нема достатнього числа далекобійних ракет, ставку зроблять на інше"