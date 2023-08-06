Киев был на грани эвакуации зимой: полковник рассказал деталь, которую многие не знают

Было одно сражение, которое определило судьбу Киева

В декабре 2022 года, когда российские оккупанты массированно обстреливали объекты энергосистемы, власти Киева были на грани приказа о полной эвакуации жителей столицы.

Об этом газете The Times рассказал один из полковников Вооруженных сил Украины, пожелавший остаться анонимным.

"Многие это знают, но Киев был на грани эвакуации. Было одно сражение, которое, на мой взгляд, определило судьбу Киева и российской кампании уничтожения нашей энергетики, когда по Киеву было выпущено 49 крылатых ракет", — сказал он.

По его словам, 16 декабря Украина выпустила десятки ракет из своих советских С-300, американских Nasams и немецких систем Iris-T, в попытках спасти столицу от полного обесточивания в период морозов.

"Если бы мы допустили этот удар, Киев бы пришлось эвакуировать. А эвакуировать два с половиной миллиона людей очень тяжело", – подчеркнул полковник.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат рассказал в интервью "Телеграфу", как этой зимой российские оккупанты будут кошмарить Украину ударами по энергосистеме. На сей раз у них уже нет такого количества ракет, как в прошлом году. Потому захватчики будут делать ставку на другое.