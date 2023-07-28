"Латання дірок": ексміністр назвав помилки Кабміну щодо стабілізації енергосистеми України

На думку екс-міністра Ігоря Насалика, уряд робить недостатньо для подолання дефіциту

Попри оптимістичний настрій у Міністерстві енергетики щодо захисту української енергосистеми, досягнення уряду у питанні подолання енергетичної кризи виглядають вкрай сумнівними.

Таку думку висловив "Телеграфу" екс-міністр палива та енергетики України Ігор Насалик.

За його словами, Кабмін досі не представив системної програми вирішення проблеми дефіциту електроенергії, а всі дії зі стабілізації нагадують "латання дірок".

"Таке враження, що в уряді забули, що це таке і як воно працює. Якщо порівняти критичність ситуації 2017 року, коли зупинили поставки 25 млн тонн вугілля на генеруючі станції, із сьогоднішньою, тоді вона була на 2 бали вищою. При цьому споживачі не відчули дефіциту електроенергії. Яких заходів зараз вживає міністерство, щоб зміцнити енергетичну систему України? Уряд виконує функцію статистів, які лише фіксують руйнування", — заявив ексміністр.

Для вирішення проблем такого масштабу державі необхідна окрема спеціальна програма по мережах та генераціях, хоча б приблизний річний план з урахуванням військових дій та моделювання системи на базі "Укренерго", вважає політик.

"Фінансування з боку донорів є, але це не системна робота, а латання дірок. Ті ж самі генерації, допомога, обладнання… Трансформатори виготовляють рік-півтора, але для цього потрібно хоча б замовлення на них зробити. Уряд не робить навіть цього. Сьогодні більш ефективними є приватні структури. Зокрема, ДТЕК робить більше, аніж все міністерство", – каже Ігор Насалик.

Більше про те, в якому стані сьогодні перебувають українські електромережі, і до якої зими нам слід готуватися, читайте в статті "Телеграфу": "Готуй генератор влітку: наступна зима в Україні може стати не менш складнішою, аніж торішня".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 липня Україна майже встановила рекорд вартості електроенергії на внутрішньому ринку – ціна 1 МВт·год у 2930 гривень 74 копійки виявилася другою в Європі. Пальма першості залишилася в Італії, де ціна становила еквівалент 4460 гривень.