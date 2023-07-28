"Латание дыр": экс-министр назвал ошибки Кабмина в стабилизации энергосистемы Украины

По мнению экс-министра Игоря Насалика, правительство делает недостаточно для преодоления дефицита

Несмотря на оптимистичный настрой Министерства энергетики по защите украинской энергосистемы, достижения правительства в вопросе преодоления энергетического кризиса выглядят крайне сомнительными.

Такое мнение высказал "Телеграфу" экс-министр топлива и энергетики Украины Игорь Насалик.

По его словам, Кабмин до сих пор не представил системную программу решения проблемы дефицита электроенергии, а все действия по стабилизации напоминают "латание дыр".

"Такое впечатление, что в правительстве забыли, что это такое и как оно работает. Если сравнить критичность ситуации 2017 года, когда остановили поставки 25 млн тонн угля на генерирующие станции, с сегодняшней, тогда она была на 2 балла выше. При этом потребители не почувствовали дефицит электроэнергии. Какие меры сейчас предпринимает министерство, чтобы укрепить энергетическую систему Украины? Правительство выполняет функцию статистов, только фиксирующих разрушение", — заявил экс-министр.

Для решения проблем такого масштаба государству необходима специальная программа по сетям и генерациям, хотя бы приблизительный годовой план с учетом военных действий и моделирования системы на базе "Укрэнерго", считает политик.

"Финансирование со стороны доноров есть, но это не системная работа, а латание дыр. Те же генерации, помощь, оборудование… Трансформаторы изготавливают год-полтора, но для этого нужно хотя бы заказ на них сделать. Правительство не делает даже этого. Сегодня более эффективны частные структуры. В частности, ДТЭК делает больше, чем все министерство", — говорит Игорь Насалик.

Больше о том, в каком состоянии сегодня находятся украинские электросети и к какой зиме нам следует готовиться, читайте в статье "Телеграфа": "Готовь генератор летом: следующая зима в Украине может стать не менее сложной, чем прошлогодняя".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 июля Украина почти установила рекорд стоимости электроэнергии на внутреннем рынке — цена 1 МВтч в 2930 гривен 74 копейки оказалась второй в Европе. Пальма первенства осталась в Италии, где цена составила эквивалент 4460 гривен.