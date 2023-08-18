Электроэнергии уже не хватает: "Укрэнерго" сообщает о проблемах

Потребление электроэнергии на максимуме

На фоне сокрушительной жары и повального включения кондиционеров, в Украине фиксируется рост потребления электроэнергии, поэтому "Укрэнерго" приходиться брать аварийную помощь от соседних стран.

Как сообщает "Укрэнерго", в четверг, 17 августа, потребление электроэнергии держалось на максимальной отметке, на 8% превысив показатели прошлой пятницы, 11 августа. Однако рекордсменом назвали среду, 16 августа.

Вследствие дефицита электроэнергии, для обеспечения страны 17 августа с 19:00 по 22:00 "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши, общей мощностью 400 МВт в час.

"Аварийная помощь — последняя и самая дорогая мера преодоления недостатка электроэнергии в энергосистеме, не требующая ограничения потребителей", – комментируют в "Укрэнерго".

Кроме этого, из-за неисправности на аварийный ремонт вывели сразу три энергоблока на теплоэлектростанциях. Зато два других энергоблока возобновили свою работу.

Также "Укрэнерго" сообщает, что сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы, с максимальной мощностью, доходящей до 686 МВт. Экспорт отсутствует.

Уничтоженный трансформатор

По информации "Укрэнерго", в результате боевых действий, обесточенными остаются 413 украинских населенных пунктов.

Чтобы помочь энергосистеме, "Укрэнерго" просит сделать следущее:

выключить мощные электроприборы или не использовать их одновременно;

использовать электроприборы утром или в ночное время суток;

выключать свет при выходи из помещения.

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