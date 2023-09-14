Блэкауты осенью и зимой? Что прогнозируют украинцам и почему лучше не продавать повербанки

Пока у рф есть ракеты, она будет обстреливать ТЭЦ и стоит подготовить план-Б

Наученные опытом прошлой осенью и летом украинцы начинают задумываться о подготовке к возможным отключениям света и читают прогнозы о новом сезоне блэкаутов. Последние, к слову, расходятся. Однако известно одно — пока у россии есть ракеты, она может обстреливать ТЭЦ и стоит подготовить план-Б.

"Телеграф" попытался разобраться, насколько Украина готова к следующему сезону и что будет, если рф снова устроит войну со светом.

Как Украина подготовилась к зиме

россия несколько месяцев подряд вела по украинским объектам энергетической инфраструктуры, то ее нужно было восстанавливать. Министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в конце июля заверил, что в Украине восстановили практически все предприятия тепловой генерации, поврежденные в результате ракетных ударов.

"Предприятия тепловой генерации возобновлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервными мощностями на случай возникновения форс-мажорных ситуаций", – сказал Кубраков.

А из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено более 65%.

Также ранее Лана Зеркаль в интервью Forbes заявила, что украинские атомные электростанции (АЭС) готовы к зиме на 70%, электросети – на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) – на около 30%. Она заявила, что следует ускориться с восстановлением объектов генерации, иначе страна не сможет пройти зиму без отключений. После этого Зеркаль уточнила, что подразумевала не готовность всей системы, а именно то, что план ремонтов тепловой генерации выполнен на 30%.

"Цифра действительно вызывает беспокойство. В этом нет никакого секрета — результат подготовки к отопительному сезону очевиден всегда, с первыми холодами. У нас есть только 45 дней и целых 45 дней до начала отопительного сезона, чтобы эту проблему решить", — написала Зеркаль.

Впоследствии в Минэнерго заявили, что Зеркаль уже не выполняет функции советника министра энергетики, а информация о состоянии ремонта неактуальна. В то же время в Минэнерго ссылаются на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который во время заседания Кабинета министров 8 августа заявил:

отремонтировано пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт;

мощностью 4,4 ГВт; в ремонте находятся еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт;

мощностью 3,4 ГВт; отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций , которые составляют 62% от общего количества;

, которые составляют от общего количества; теплоэлектроцентралей отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте;

отремонтировано еще 30% сейчас в ремонте; отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности.

Сейчас в Украине Ситуация по производству электроэнергии достаточно в отличие от августа (когда энергию приходилось закупать) и ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась, говорит председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Если не будет массированных обстрелов, электроэнергии должно хватать.

В то же время, риск представляют именно массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. Глава "Укрэнерго" рассказал, что для обороны объектов инфраструктуры используют так называемые средства пассивной защиты:

"Это определенные инженерные укрепления. Здесь я как раз вдаюсь в детали, но хочу сказать, что украинцы, наверное, первыми в мире должны изобрести конструкции, которые будут защищать следующей зимой наши объект от "шахедов" и ракет. Сейчас наш опыт очень интересует операторов" энергосистем и энергетиков со всего мира.

Компания YASNO готовится к зиме по двум главным направлениям: тестирование всех платформ, которые дают возможность информировать потребителей и возобновление генерации, которую разрушили обстрелами россияне. Об этом заявил топ-менеджер YASNO Сергей Коваленко в эфире телеканала "Киев". энергоблоков, 7 в ремонте. ДТЭК планирует отремонтировать к началу отопительного сезона 19 энергоблоков ТЭЦ, а в течение года будет доведено до готовности 27 энергоблоков.

Прогнозы

Здесь раздаются совершенно разные прогнозы на любой вкус и уровень тревожности: апокалиптические и оптимистичные.

К примеру, в конце августа мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовянам нужно быть готовыми к отключению электроэнергии, а света может не быть до двух месяцев. Мол, в начале 2022 года энергетическая система Украины имела семикратный запас прочности, но сейчас это двухкратный запас, его можно легко потерять.

"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", – заявил Садовый.

Это было сказано в контексте подготовки местных властей ко всем возможным сценариям и не факт, что такой сценарий будет. В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что отключений электроэнергии на несколько суток не будет, даже в случае обстрелов. В то же время ограничения поставок электроэнергии зимой будут, однако не такие, как прошлой зимой.

"Мы знаем, что делать, и реакция будет значительно лучше, чем она была, когда обстрелы только начинались, и мы не знали, как реагировать. Сейчас гораздо лучшая готовность, гораздо лучше мы приготовили все необходимое. И я уверен, что даже в случае обстрелов не будет катастрофических отключений, не будет реального блэкаута, будут в большинстве своем предсказуемые отключения", – добавил он.

Здесь есть и так называемая "золотая середина" — например, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии " Фокусу " сообщил, что в этом году будет больше отключений электроэнергии, оптимистичный прогноз — до 10 часов в день. В то же время света не будет везде.

"В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что нужно готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистичный прогноз, и смело можно готовиться к отключениям до 10 часов", — заявил эксперт.

По его словам, наиболее проблемными областями Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская.

"Но отключать будут везде. Потому что энергосистема связана и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация, что готовятся графики отключений. Как надолго — зависит от того, насколько холодной будет зима", — отметил Корольчук.

В то же время Минэнерго на волне паники, которая начала распространяться перед сезоном, успокоило, что применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется, но в случае новых обстрелов они могут быть введены.

"Учитывая, что в некоторых регионах в прошлом году возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", — добавляет Минэнерго.

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