На случай блэкаута: запас продуктов, которые должны быть дома во время войны

Проверьте свою готовность к холодам уже сегодня

Зима во время войны может принести неожиданные ситуации, когда у людей может не быть пищи, воды или аптечки с медикаментами. Практически каждый день города Украины обстреливает рф и, чтоб "не кусать локти", дома нужно иметь запас товаров.

Лучше сразу позаботиться о запасе всего необходимого на случай голода или отключения воды, или света. Издание УНИАН подготовило список продуктов, которые следует докупить.

Товары можно закупить за 3-5 месяцев, а не за год. Желательно не ставить продукты на свет, а положить в коробку и следить, чтобы там не было насекомых.

Список продуктов для семьи на зиму

консервы;

крупы;

хлебцы и долго не портящееся печенье;

сухое молоко;

сгущенное молоко;

чай и кофе;

сахар, мука и соль;

сода;

уксус, растительное масло;

мед, конфеты, халва;

детские смеси, каши быстрого приготовления – если в семье есть маленькие дети;

запас питьевой воды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как во время блэкаута иметь стабильный интернет.