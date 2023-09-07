Укр

На случай блэкаута: запас продуктов, которые должны быть дома во время войны

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Банки Новость обновлена 07 сентября 2023, 12:38
Банки. Фото Pixabay

Проверьте свою готовность к холодам уже сегодня

Зима во время войны может принести неожиданные ситуации, когда у людей может не быть пищи, воды или аптечки с медикаментами. Практически каждый день города Украины обстреливает рф и, чтоб "не кусать локти", дома нужно иметь запас товаров.

Лучше сразу позаботиться о запасе всего необходимого на случай голода или отключения воды, или света. Издание УНИАН подготовило список продуктов, которые следует докупить.

Товары можно закупить за 3-5 месяцев, а не за год. Желательно не ставить продукты на свет, а положить в коробку и следить, чтобы там не было насекомых.

Список продуктов для семьи на зиму

  • консервы;
  • крупы;
  • хлебцы и долго не портящееся печенье;
  • сухое молоко;
  • сгущенное молоко;
  • чай и кофе;
  • сахар, мука и соль;
  • сода;
  • уксус, растительное масло;
  • мед, конфеты, халва;
  • детские смеси, каши быстрого приготовления – если в семье есть маленькие дети;
  • запас питьевой воды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как во время блэкаута иметь стабильный интернет.

Теги:
#Продукты #Свет #Лайфхак #Блэкаут #Їжа