На случай блэкаута: запас продуктов, которые должны быть дома во время войны
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Проверьте свою готовность к холодам уже сегодня
Зима во время войны может принести неожиданные ситуации, когда у людей может не быть пищи, воды или аптечки с медикаментами. Практически каждый день города Украины обстреливает рф и, чтоб "не кусать локти", дома нужно иметь запас товаров.
Лучше сразу позаботиться о запасе всего необходимого на случай голода или отключения воды, или света. Издание УНИАН подготовило список продуктов, которые следует докупить.
Товары можно закупить за 3-5 месяцев, а не за год. Желательно не ставить продукты на свет, а положить в коробку и следить, чтобы там не было насекомых.
Список продуктов для семьи на зиму
- консервы;
- крупы;
- хлебцы и долго не портящееся печенье;
- сухое молоко;
- сгущенное молоко;
- чай и кофе;
- сахар, мука и соль;
- сода;
- уксус, растительное масло;
- мед, конфеты, халва;
- детские смеси, каши быстрого приготовления – если в семье есть маленькие дети;
- запас питьевой воды.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как во время блэкаута иметь стабильный интернет.