Помогут бутылки с водой: как сохранить продукты во время блэкаута
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Не повезло людям, которые в доме имеют только электроплиту
Украинцы перезимовали во время войны и большинство знает, что некоторые вещи следует готовить раньше времени. Например, для того чтобы согреться, можно сделать себе термос и выпить горячего чая. Но одним напитком не будешь сытым и как приготовить или сохранить продукты во время блекаута, делится издание ТСН.
Из сюжета можно узнать, если нужно приготовить еду, а дома есть только электроплита, то стоит купить газовую горелку. А также по возможности обновлять воду в термосе.
Как приготовить продукты при отключении света
- С помощью воды в термосе можно залить овсянку, гречку или кускус;
- Что касается мяса, то его жарить или варить нужно столько, сколько сможете съесть за раз;
- Купите консервы, но помните – их нельзя хранить при комнатной температуре;
- Молоко нужно покупать только ультрапастеризованное;
"Готовая еда в выключенном холодильнике остается безопасной до 4 часов. В полной морозильной камере продукты не портятся 48 часов, в полупустой — до 24 часов ", — говорится в сюжете.
Чтобы продукты дольше не портились, можно поместить в морозилку аккумуляторы холода и бутылки с водой, а затем переместить их в холодильную камеру.
А если есть возможность хранить еду на балконе, нужно помнить об одном правиле — нельзя замораживать, а затем размораживать по несколько раз продукты. На балконе должна быть постоянная температура.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 вещей нужно сделать еще до наступления мороза.