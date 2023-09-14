Помогут бутылки с водой: как сохранить продукты во время блэкаута

Не повезло людям, которые в доме имеют только электроплиту

Украинцы перезимовали во время войны и большинство знает, что некоторые вещи следует готовить раньше времени. Например, для того чтобы согреться, можно сделать себе термос и выпить горячего чая. Но одним напитком не будешь сытым и как приготовить или сохранить продукты во время блекаута, делится издание ТСН.

Из сюжета можно узнать, если нужно приготовить еду, а дома есть только электроплита, то стоит купить газовую горелку. А также по возможности обновлять воду в термосе.

Как приготовить продукты при отключении света

С помощью воды в термосе можно залить овсянку, гречку или кускус;

Что касается мяса, то его жарить или варить нужно столько, сколько сможете съесть за раз;

Купите консервы, но помните – их нельзя хранить при комнатной температуре;

Молоко нужно покупать только ультрапастеризованное;

"Готовая еда в выключенном холодильнике остается безопасной до 4 часов. В полной морозильной камере продукты не портятся 48 часов, в полупустой — до 24 часов ", — говорится в сюжете.

Чтобы продукты дольше не портились, можно поместить в морозилку аккумуляторы холода и бутылки с водой, а затем переместить их в холодильную камеру.

А если есть возможность хранить еду на балконе, нужно помнить об одном правиле — нельзя замораживать, а затем размораживать по несколько раз продукты. На балконе должна быть постоянная температура.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 вещей нужно сделать еще до наступления мороза.