Укр

Ситуации бывают разные: вещи, точно должны быть дома на случай блекаутов

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Аптечка Новость обновлена 06 сентября 2023, 11:05
Аптечка. Фото Pixabay

Эта зима прогнозируется сложнее, чем предыдущая

В нашей Украине идет война и почти каждый день любой регион, но пострадает от ракет со стороны рф. Граждане должны быть подготовлены к разным ситуациям и иметь в домашней аптеке необходимые лекарства.

Перечень медикаментов, которые должны находиться в аптечке, составило издание УНИАН. В непредвиденных ситуациях проблема с продовольствием может возникнуть, особенно это касается медикаментов или пищи.

Что нужно приложить или докупить к домашней аптечке

Если у любого члена вашей семьи есть постоянная болезнь, то есть приобретенная или с рождения, то в коробке должно лежать именно его индивидуальное лекарство. Если человек болеет диабетом, то это может быть инсулин.

  • Спирт и иод;
  • Вата и бинт;
  • Хлоргексидин и перекись;
  • Бактерицидные пластыри;
  • Препараты от аллергии;
  • Обезболивающие лекарства;
  • Препараты против расстройства желудка;
  • Противовоспалительные препараты;
  • Лекарство против боли в горле, кашле;
  • Сорбенты;
  • Стерильные и нестерильные перчатки;
  • Таблетки для обеззараживания воды;
  • Антисептик;
  • Термометр;
  • Тонометр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подготовиться к зиме в условиях войны и чем запастись перед началом холодов.

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#Лекарства #Аптечка #Лайфхак