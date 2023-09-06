Ситуации бывают разные: вещи, точно должны быть дома на случай блекаутов

Эта зима прогнозируется сложнее, чем предыдущая

В нашей Украине идет война и почти каждый день любой регион, но пострадает от ракет со стороны рф. Граждане должны быть подготовлены к разным ситуациям и иметь в домашней аптеке необходимые лекарства.

Перечень медикаментов, которые должны находиться в аптечке, составило издание УНИАН. В непредвиденных ситуациях проблема с продовольствием может возникнуть, особенно это касается медикаментов или пищи.

Что нужно приложить или докупить к домашней аптечке

Если у любого члена вашей семьи есть постоянная болезнь, то есть приобретенная или с рождения, то в коробке должно лежать именно его индивидуальное лекарство. Если человек болеет диабетом, то это может быть инсулин.

Спирт и иод;

Вата и бинт;

Хлоргексидин и перекись;

Бактерицидные пластыри;

Препараты от аллергии;

Обезболивающие лекарства;

Препараты против расстройства желудка;

Противовоспалительные препараты;

Лекарство против боли в горле, кашле;

Сорбенты;

Стерильные и нестерильные перчатки;

Таблетки для обеззараживания воды;

Антисептик;

Термометр;

Тонометр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подготовиться к зиме в условиях войны и чем запастись перед началом холодов.