Ситуации бывают разные: вещи, точно должны быть дома на случай блекаутов
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Эта зима прогнозируется сложнее, чем предыдущая
В нашей Украине идет война и почти каждый день любой регион, но пострадает от ракет со стороны рф. Граждане должны быть подготовлены к разным ситуациям и иметь в домашней аптеке необходимые лекарства.
Перечень медикаментов, которые должны находиться в аптечке, составило издание УНИАН. В непредвиденных ситуациях проблема с продовольствием может возникнуть, особенно это касается медикаментов или пищи.
Что нужно приложить или докупить к домашней аптечке
Если у любого члена вашей семьи есть постоянная болезнь, то есть приобретенная или с рождения, то в коробке должно лежать именно его индивидуальное лекарство. Если человек болеет диабетом, то это может быть инсулин.
- Спирт и иод;
- Вата и бинт;
- Хлоргексидин и перекись;
- Бактерицидные пластыри;
- Препараты от аллергии;
- Обезболивающие лекарства;
- Препараты против расстройства желудка;
- Противовоспалительные препараты;
- Лекарство против боли в горле, кашле;
- Сорбенты;
- Стерильные и нестерильные перчатки;
- Таблетки для обеззараживания воды;
- Антисептик;
- Термометр;
- Тонометр.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подготовиться к зиме в условиях войны и чем запастись перед началом холодов.