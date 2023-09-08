На случай зимнего блэкаута: 8 правил, чтобы генератор работал исправно

Обязательно нужно проверить перед зимой

Украинцев заранее предупреждают о новых отключениях во время зимы. Поэтому власти подготовили график веерных отключений уже сейчас, но никто не уверен в том, что при обстреле не будет аварийных отключений. Граждане Украины вынуждены уже сейчас производить запас продуктов и медикаментов. Также по возможности приобрести себе генератор или повербанки.

Как правильно подготовили свой генератор к зиме, можно узнать на портале generator.ua.

Что делать, чтобы подготовить генератор к зиме

Следует подготовить его к перепадам температур и влажности;

Своевременно проводить замену технических жидкостей и масел, а также сроки контрольных осмотров узлов установки;

Необходимо закупить зимний дизель, если планируется использование генератора в холодное время года;

Надо иметь моторную смазку соответствующей вязкости, которую рекомендует производитель ДГУ. Чтобы генератор работал в низких температурах, следует применять масло с пониженной вязкостью из того диапазона, что обозначил производитель, например – 10w30, тогда как в теплое время года, эта же электростанция может эксплуатироваться с маслом 10w40;

Важно следить за интервалами замены растительного масла;

При подготовке дизельной электростанции (ДЭС) к зиме необходимо проверить систему охлаждения двигателя. Большинство современных ДГУ оборудованы контроллерами системы управления, которая выводит на дисплей показания температуры охлаждающей жидкости (ОР);

Перед зимой нужно визуально осмотреть ДЭС, чтобы в ней не было протеканий;

Необходимо проверить систему газовыхлопа на предмет засоров.

"Проверьте эти показания и данные перед запуском и на запущенной установке, вышедшей на рабочий режим, они должны соответствовать данным, указанным изготовителем в руководстве по эксплуатации ДЭС ", – объяснили специалисты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о списке основных продуктов, которые должны быть у каждой семьи во время блэкаута зимой.