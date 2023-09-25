Укр

Россияне устроили массированный удар по Одессе: летели дроны и два типа ракет

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Открытые источники Новость обновлена 25 сентября 2023, 01:12

Обстрел был одним из самых сильных за последнее время

В ночь на понедельник, 25 сентября, российские оккупанты устроили очередной акт террора и выпустили в направлении Украины беспилотники и ракеты. По состоянию на 00:30 по всей стране была объявлена воздушная тревога. Взрывы слышали в Одессе и области.

Мониторинговые сервисы сообщают, что беспилотниками враг атаковал Одесскую область, в том числе под постоянной угрозой портовая инфраструктура Дуная.

воздушная тревога 25 сентября

Также в воздушном пространстве Украины были ракеты. Они меняли направление — зашли с юга, поднялись в Кировоградскую область, затем повернули в Винницкую, а затем в Одесскую область. Силы ПВО работали и устраняли угрозу из воздуха.

В воздушных силах сообщили, что для атаки враг использовал "Калибры" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". Сами одесситы признаются, что обстрел был одним из самых сильных за последнее время.

Зоя Казанжи про обстрел Одессы 25 сентября

Следует упомянуть, что на днях враг впервые за полгода атаковал объекты энергетики. Тогда под удар попали объекты критической инфраструктуры сразу в ряде областей. Премьер-министр Денис Шмигаль после этого сделал очевидное заявление о том, что предстоящая зима будет сложной, ведь враг планирует и дальше наносить удары по объектам энергетики и местам прокачки и хранения топлива.

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#Воздушная тревога #Ракети