Первая за полгода атака на энергообъекты Украины: "Укрэнерго" сообщило, насколько все серьезно

Россияне возобновили удары по энергетическим объектам Украины

В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки на энергообъекты Украины, есть их повреждение в западном и центральном регионах. В результате есть частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Идет восстановление электроснабжения потребителей, сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что 21 сентября есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов", — сказано в сообщении.

В результате ракетной атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители Ровенской и Житомирской областей. Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается подключение бытовых потребителей в сетях облэнерго.

"Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги", — добавили энергетики.

Они добавили, что кроме последствий ракетной атаки, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: в Донецкой области, на Запорожье, Харьковщине, Херсонщине, Сумщине. Электроснабжение там восстанавливают в случае получения разрешения от военных.

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