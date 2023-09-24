Украина научилась сбивать еще один вид ракет рф? В ВСУ сделали интригующее заявление

"Оникс" имеют радиус действия примерно до 600 километров

российские оккупанты во время последней атаки на Одесчину использовали противокорабельные крылатые ракеты "Оникс". Впрочем, по всей видимости, украинское ПВО научилось бороться и с этим оружием.

Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на заявления спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. По его мнению, использование ракет "Оникс" может свидетельствовать о том, что противник экономит свои "Калибры". При этом Игнат намекнул, что украинские войска во время последней атаки на Одесскую область могли подбить российский "Оникс".

"Что-то повлияло на ее полет, поэтому она попала в рекреационную зону", — отметил он и на уточняющий вопрос о том, может ли Украина влиять на эти цели, ответил "Конечно, мы все можем".

Спикер также объяснил, что ракеты "Оникс" имеют ограниченный радиус действия примерно до 600 километров. И их обычно используют для ударов по кораблям и побережью.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 22 сентября в Украине объявили воздушную тревогу для юго-восточных и северо-восточных областей. В этот момент в Кременчуге прогремели взрывы. К сожалению, не обошлось без погибших.