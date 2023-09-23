Ночью взрывы прогремели в Днепре и Запорожье, под утро был массированный удар "Шахедами": все детали

Оккупанты продолжают ночной террор украинцев

Россияне не перестают терроризировать мирные города Украины — в ночь на субботу, 23 сентября, они атаковали баллистикой и ударными БПЛА. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье, а также на юге страны.

Об угрозе применения врагом "шахедов" предупредили в Воздушных силах Украины в 4:26. Однако взрывы в Днепре прогремели раньше (около 3 часов), мониторинговые группы писали об опасности применения оккупантами баллистического вооружения.

Взрывы "шахедов" в Днепре прогремели около 5:20, по словам местных жителей, их было не менее пяти. Как рассказал корреспондент "Телеграфа" в городе, дроны сбивали, в том числе и из стрелкового оружия.

Кроме того, ночью взрывы прогремели и в Запорожье. Это произошло еще до объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что враг, вероятно, ударил баллистическими ракетами Искандер-М.

Вместе с тем после полуночи Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об угрозе применения ракетного вооружения для южных областей. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Местные паблики писали о взрывах в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района. По информации мониторингов, по предварительным данным, был запуск противокорабельных ракет "Оникс" из Крыма в сторону Одесской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рано утром 21 сентября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами. Под удар попали несколько областей.