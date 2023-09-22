В Кременчуге прогремели мощные взрывы: все подробности
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Враг атаковал Украину ракетами
Вечером 22 сентября в Украине объявили воздушную тревогу для юго-восточных и северо-восточных областей. В этот момент в Кременчуге прогремели взрывы.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ в и местных Telegram-каналах. Информации о жертвах или разрушения на данный момент нет.
По информации ВСУ, россияне запустили крылатые ракеты, опасность удара для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей. В сторону Полтавской области около 17:18 была замечена крылатая ракета и в это же время в Кременчуге прогремел взрыв. Также сообщается, что в сторону харьковской области летят баллистические ракеты. Силы ПВО наготове, а украинцев просят быть в укрытиях.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — сообщают в Воздушных Силах ВСУ.
Мэр Виталий Малецкий пока никак не прокомментировал взрывы в Кременчуге.
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