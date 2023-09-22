Огонь охватил почти все здание, поднялся огромный столб дыма: в Киеве вспыхнул мощный пожар (видео)

О взрывах перед возгоранием не сообщалось

Утром в пятницу, 22 сентября, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. На улице Радужной, по предварительным данным, загорелся сервисный центр.

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожарные уже на месте. Причины возгорания пока неизвестны.

Стоит отметить, что информации от властей о причинах пожара пока нет. Не сообщалось также о каких-либо взрывах, тревога в Киеве также не объявлена.

Как видно на кадрах с места, огонь охватил практически всю одноэтажную постройку, пылает уже и крыша здания. На месте возникло сильное задымление, столб густого черного дыма поднимается в небо.

Напомним, днем ранее, 21 сентября, в Киеве также пылали пожары. Они стали последствием российских ракетных ударов. В Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах упали обломки ракет, сбитых украинской ПВО. В Дарницком районе столицы обломки упали на станцию технического обслуживания, где возник пожар на площади 400 квадратных метров. Также повреждено здание профтехобразования, двухэтажный дом и автомобили. Ранения получили семь человек, троих из них госпитализировали. Медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку).

Как ранее рассказывал "Телеграф", под Киевом местные власти решили отремонтировать одну из автодорог. Однако новое асфальтовое покрытие на улице Кучанской, что в Софиевской Борщаговке, не продержалось и нескольких недель.