Трехэтажная квартира с баней и мангалом: в Киеве продают VIP-апартаменты за миллионы долларов

Попасть в квартиру можно при помощи личного лифта

В элитном районе Киева продают трехуровневую VIP-квартиру за 2,5 млн долларов. В описании жилья сказано, что "все дорого" и сделано "из натуральных материалов".

Объявление о продаже разместили на сайте OLX. Находятся De Luxe апартаменты в Печерском районе Киева на улице Шота Руставели 38.

Квартира состоит из трех этажей общей площадью 406 кв.м. Пентхаус расположен в дореволюционном доме на семь этажей. В квартиру есть два входа: обычный с улицы по лестничной клетке, а также со двора с частным лифтом. В доме на каждом этаже расположены только две квартиры.

Каждый этаж оборудован ванной комнатой и санузлом, а на третьем этаже расположена комната отдыха с выходом в сауну. Справедливости ради стоит отметить, что в 2019 году в Украине запретили размещать сауны и бани в жилых домах (п. 5.40 ГСН В.2.2-15: 2019). Запрет касается как одноквартирных, так и многоквартирных домов, а также частных усадебных домов.

В объявлении указано, что площадь 1-го уровня 154,7 кв.м. На этаже расположен гостевой туалет, столовая и гостиная, а также кухня с выходом на застекленный балкон, рабочий кабинет и ванная комната.

На втором этаже, площадь которого 163,6 кв.м., расположены две детские комнаты, детский туалет, главная спальня с собственной ванной, кладовка, а также мужской туалет и женский будуар.

Площадь 3-го уровня – 87,7 кв.м. На этаже помимо сауны есть зал-игровая, барная стойка, ванная комната и открытая терраса с мангалом. Что касается запрета на использование мангала на балконе, то в Украине нет специальных нормативно-правовых актов пожарной безопасности на этот счет. Однако такие действия приравниваются к нарушению правопорядка и на любителя шашлыка могут вызвать полицию.

Также в объявлении сказано, что квартира за 2,5 млн долларов оснащена всем необходимым. Есть автономное отопление и горячая вода, фильтрация и датчики воды. Также по всем этажам встроена акустическая система, встроен сейф, пожарная и охранная сигнализации. Квартира находится под видеонаблюдением.

Согласно описанию, ремонт в пентхаусе авторский и дорогой, выполнен из натуральных материалов. Действительно, рабочий кабинет сделан под старину, основной стол выполнен из дерева, как и шкафчик в виде стопки книг. Окна украшены шторами под старину, а на стене висит картина в деревянной рамке. Единственное, что выдает оснащение квартиры по последнему слову техники — это компьютер от Apple на рабочем столе, который выбивается из общего дизайна комнаты.

"Масштаб апартаментов создает чувство присутствия в загородной резиденции. Второй свет с роскошной лестницей и потрясающей росписью на стенах придают величество и шик непревзойденным апартаментам. Здесь также открывается вид на центр Киева", — сказано в описании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом продают дом без ремонта больше, чем за миллион долларов. Дом находится в 17 км от столицы.