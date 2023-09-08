В Киеве сдают в аренду роскошную квартиру: месяц жизни в ней стоит как "однушка" (фото)

За месяц придется отдать 30 тысяч долларов

В Киеве можно снять в аренду роскошную трехкомнатную квартиру площадью в 108 квадратных метров и практически в самом центре города. Хотя обойдется это мягко говоря не дешево.

Как говорится на сайте объявлений OLX, жилье находится в новостройке и было построено в начале 2000-х годов.

Квартира может похвастаться наличием двух спальных комнат, гостиной с панорамными окнами и двумя балконами. Кроме того, там есть два санузла с душевой и джакузи. Кухня выполнена из мрамора и оснащена дорогой электроникой и двумя холодильниками. С прочих удобств есть два телевизора, бойлер, кондиционеры и утепленный пол.

Расположена квартира по ул. Златоустовской, 16 (Шевченковский район Киева). За все это удовольствие придется отдать 30 тысяч долларов в месяц, что примерно равно 1,1 миллиона гривен или стоимости покупки однокомнатной квартиры в менее престижных районах Киева.

Как сообщалось ранее, в Одессе на продажу выставили роскошный особняк почти за 360 миллионов гривен (9,6 миллиона долларов). В особняке есть 2 этажа и 10 комнат, а также подвальный и цокольный этажи.