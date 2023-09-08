У Києві здають в оренду розкішну квартиру: місяць життя в ній коштує як "однушка" (фото)

За місяць доведеться віддати 30 тисяч доларів

У Києві можна зняти в оренду розкішну трикімнатну квартиру площею 108 квадратних метрів і практично в самому центрі міста. Хоча обійдеться це не дешево.

Як повідомляється на сайті оголошень OLX, житло знаходиться в новобудові і було побудовано на початку 2000-х років.

Квартира може похвалитися наявністю двох спальних кімнат, вітальнею з панорамними вікнами та двома балконами. Крім того, там є два санвузли з душовою та джакузі. Кухня виконана з мармуру та оснащена дорогою електронікою та двома холодильниками. З інших зручностей є два телевізори, бойлер, кондиціонери та утеплена підлога.

Розташована квартира на вул. Златоустівській, 16 (Шевченківський район Києва). За все це задоволення доведеться віддати 30 тисяч доларів на місяць, що приблизно дорівнює 1,1 мільйона гривень або вартості купівлі однокімнатної квартири у менш престижних районах Києва.

Як повідомлялося раніше, в Одесі на продаж виставили розкішний особняк за майже 360 мільйонів гривень (9,6 мільйона доларів). В особняку є 2 поверхи та 10 кімнат, а також підвальний та цокольний поверхи.