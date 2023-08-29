"Пшонка купив би": в Одесі виставили на продаж будинок за 360 мільйонів (фото)

Площа основної будівлі складає 2000 кв.

В Одесі на продаж виставили розкішний особняк за майже 360 мільйонів гривень (9,6 мільйона доларів). За даними журналістів, він належить колишньому нардепу Ігорю Урбанському.

Як йдеться в оголошеннях на сайті DOM.RIA, будівля розташована на Маячному провулку в Київському районі Одеси. В особняку є 2 поверхи та 10 кімнат, а також підвальний та цокольний поверхи.

Будівля загальною площею 2000 квадратних метрів будувалася в проміжок часу з 2002 по 2010 роки. Також "у комплект" йде земельна ділянка площею 2 гектари, на якій крім основного будинку збудовані також гостьовий та морський. На території також є 2 окремі спа та 25 метровий критий басейн, більярдна кімната, винний зал та кінотеатр.

Основний будинок має вітальню з 12-метровою стелею, обідній зал на 18 осіб, кухню на підвальному рівні з ліфтом для підйому їжі, 7 спалень зі своїми санвузлами і терасами.

Будинок також обладнаний ліфтом, на якому можна вільно пересуватись по всіх поверхах.

"Будинок побудований з преміальних матеріалів, привезених з різних куточків планети. Роботи виконані бездоганно топовими майстрами. Матеріали оздоблення — мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю", — йдеться у повідомленні.

Тим часом журналістка Зоя Казанжі зазначила, що будівля належить сім’ї колишнього нардепа від Соціалістичної партії (у 2006-2007 роках) та заступника міністра транспорту (2007-2009) Урбанського і на продаж виставляється вдруге.

Користувачам мережі ж особняк не дуже сподобався.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві продавали люксову квартиру майже за 9,5 млн доларів. 7-кімнатні апартаменти знаходиться на 11 поверсі у вишуканій 21-поверхівці.