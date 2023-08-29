"Пшонка бы купил": в Одессе выставили на продажу дом за 360 миллионов (фото)

Площадь основного здания составляет 2000 квадратных метров

В Одессе на продажу выставили роскошный особняк почти за 360 миллионов гривен (9,6 миллиона долларов). Согласно данным журналистов, принадлежит он бывшему нардепу Игорю Урбанскому.

Как говорится в объявлениях на сайте DOM.RIA, здание расположено на Маячном проулке в Киевском районе Одессы. В особняке есть 2 этажа и 10 комнат, а также подвальный и цокольный этажи.

Здание общей площадью в 2000 квадратных метров строилось в промежуток времени с 2002 по 2010 годы. Также "в комплект" идет земельный участок площадью в 2 гектара, на котором помимо основного дома входят также гостевой и морской. На территории также имеется 2 отдельных спа и 25 метровый крытый бассейн, бильярдная комната, винный зал и кинотеатр.

Основной дом имеет гостиную с 12-метровым куполоподобным потолком, обеденный зал на 18 человек, кухню на подвальном уровне с лифтом для подъема пищи, 7 спален со своими санузлами и террасами.

Дом также оборудован лифтом, на котором можно свободно перемещаться по всем этажам.

"Дом построен из премиальных материалов, привезенных из разных уголков планеты. Работы выполнены безупречно топовыми мастерами. Материалы отделки – мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня", — говорится в сообщении.

Тем временем журналистка Зоя Казанжи отметила, что здание принадлежит семье бывшего нардепа от Социалистической партии (в 2006-2007 годах) и заместителя министра транспорта (2007-2009) Урбанского и на продажу выставляется во второй раз.

Пользователям сети же особняк не очень-то и понравился.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве продавали люксовую квартиру почти за 9,5 млн долларов. 7-комнатные апартаменты находится на 11-м этаже в изысканной 21-этажке.