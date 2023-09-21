Триповерхова квартира з лазнею та мангалом: у Києві продають VIP-апартаменти за мільйони доларів

Потрапити до квартири можна за допомогою особистого ліфта

В елітному районі Києва продають трирівневу VIP-квартиру за 2,5 млн доларів. В описі житла сказано, що все "дорого" і зроблено "з натуральних матеріалів".

Оголошення про продаж розміщено на сайті OLX. Знаходяться De Luxe апартаменти у Печерському районі Києва на вулиці Шота Руставелі 38.

Квартира складається із трьох поверхів загальною площею 406 кв.м. Пентхаус розташований у дореволюційному будинку на сім поверхів. У квартиру є два входи: звичайний з вулиці по сходовій клітці, а також із двору із приватним ліфтом. У будинку на кожному поверсі розташовані лише дві квартири.

Кожен поверх обладнаний ванною кімнатою та санвузлом, а на третьому поверсі розташована кімната відпочинку з виходом до сауни. Заради справедливості варто зазначити, що у 2019 році в Україні заборонили розміщувати сауни та лазні у житлових будинках (п. 5.40 ДБН В.2.2-15: 2019). Заборона стосується як одноквартирних, так і багатоквартирних будинків та приватних садибних будинків.

У оголошенні зазначено, що площа 1-го рівня 154,7 кв. На поверсі розташований гостьовий туалет, їдальня та вітальня, кухня з виходом на засклений балкон, робочий кабінет і ванна кімната.

На другому поверсі, площа якого 163,6 кв.м, розташовані дві дитячі кімнати, дитячий туалет, головна спальня з власною ванною, комора, а також чоловічий туалет та жіночий будуар.

Площа 3-го рівня – 87,7 кв. На поверсі, крім сауни, є зал-ігрова, барна стійка, ванна кімната і відкрита тераса з мангалом. Щодо заборони на використання мангала на балконі, то в Україні немає спеціальних нормативно-правових актів пожежної безпеки щодо цього. Однак такі дії прирівнюються до порушення правопорядку і на любителя шашлику можуть викликати поліцію.

Також в оголошенні сказано, що квартира за 2,5 млн доларів оснащена всім необхідним. Є автономне опалення та гаряча вода, фільтрація та датчики води. Також по всіх поверхах вбудована акустична система, вбудований сейф, пожежна та охоронна сигналізації. Квартира знаходиться під відеоспостереженням.

Згідно з описом, ремонт у пентхаусі авторський та дорогий, виконаний з натуральних матеріалів. Дійсно, робочий кабінет зроблений під старовину, основний стіл виконаний з дерева, як і шафка у вигляді стосу книг. Вікна оздоблені шторами під старовину, а на стіні висить картина у дерев’яній рамці. Єдине, що видає оснащення квартири за останнім словом техніки – це комп’ютер від Apple на робочому столі, який вибивається із загального дизайну кімнати.

"Масштаб апартаментів створює почуття присутності в заміській резиденції. Друге світло з розкішними сходами та приголомшливим розписом на стінах надають величність і шик неперевершеним апартаментам. Тут також відкривається вид на центр Києва", — сказано в описі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом продають будинок без ремонту більше ніж за мільйон доларів. Будинок знаходиться за 17 км від столиці.