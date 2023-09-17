Под Киевом после первого же дождя провалилась отремонтированная дорога: видео очевидца

Коммунальщики еще не успели уехать, а их работа уже развалилась

Под Киевом местные власти решили отремонтировать одну из автодорог. Однако новенькое асфальтное покрытие не продержалось и недели.

Об этом свидетельствует видео очевидца, которое опубликовал главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов. На нем запечатлена улица Кучанская, что в Софиевской Борщаговке.

Как можно увидеть, на данном участке села только закончился ремонт дорожного покрытия (местами даже технику еще не успели забрать), но после первого же дождя на нем образовался "сюрприз" для местных жителей. Им является целая дыра на дороге. Причем размер её настолько велик, что туда с легкостью может поместиться нога взрослого мужчины.

"Никогда такого не было, и вот опять. Новая дорога уже провалилась. Еще даже не успели технику забрать и доделать мелочи", — отмечает журналист и задает вопрос местным властям "сколько на ней распилили? И сколько пилят в общем по громаде?".

Напомним, ранее мы писали о том, что прямо в центре Киева горожане, гости столицы и военные, приезжающие с фронта, вынуждены передвигаться в нечеловеческих условиях. Украинцы возмущены от такого отношения к себе.