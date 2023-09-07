"Это скотство": в центре Киева люди вынуждены ползать на четвереньках из-за ремонта (фото, видео)

С возмущением блогера согласились и простые украинцы

Прямо в центре Киева горожане, гости столицы и военные, приезжающие с фронта, вынуждены передвигаться в нечеловеческих условиях. Украинцы возмущены от такого отношения к себе.

Внимание на удручающую ситуацию обратил известный украинский блогер и общественный деятель Александр Барабошко. Он на своих страницах в соцсетях опубликовал фото и видео с одной из автостанций города, которая находился недалеко от железнодорожного вокзала.

Речь идет о станции, которую в народе еще называют "яма". Так вот, как можно увидеть на фото, чтобы попасть в эту "яму" людям приходится пробираться через настоящую полосу препятствий.

"Извините, но такого скотства по отношению к людям я давно не видел…Там видно какой-то ремонт или непонятно что. Конечно никаких информационных табличек, лестница, которая еще более-менее, перекрыта. Людям предложили идти по тому, что вы видите на фото. Сделано из "га**а и палок" это не аллегория. Я с начала большой войны не очень интересуюсь разными урбанизмами. Но это не о том, это об уважении к нашим военным и их семьям, которые лезут на четвереньках", — возмущается Барабошко.

С возмущением блогера согласились и простые украинцы. По мнению многих, такая ситуация является недопустимой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве решили "освежить" мемориал Небесной сотни, но сделали только хуже.