"Це скотство": у центрі Києва люди змушені повзати рачки через ремонт (фото, відео)

З обуренням блогера погодились і пересічні українці

Прямо в центрі Києва городяни, гості столиці та військові, які приїжджають із фронту, змушені пересуватися у нелюдських умовах. Українці обурені від такого ставлення до себе.

Увагу на обтяжливу ситуацію звернув відомий український блогер та громадський діяч Олександр Барабошко. Він на своїх сторінках у соцмережах опублікував фото та відео з однієї з автостанцій міста, яка знаходилась неподалік залізничного вокзалу.

Йдеться про станцію, яку у народі ще називають "яма". Так от, як можна побачити на фото, щоб потрапити до цієї "ями" людям доводиться пробиратися через справжню смугу перешкод.

"Вибачте, але такого скоцтва по відношенню до людей я давно не бачив.…Там видно якийсь ремонт чи непонятно шо. Звичайно жодних інформаційних табличок і більш-менш сходи, які були перекриті. Людям запропонували йти по тому, що ви бачите на фото. Зроблене з "гамна і палок" це не алегорія. Я з початку великої війни не дуже цікавлюсь різними урбанізмами. Але це не про те, це про повагу до наших військових і їх родин, які лізуть рачки", — обурюється Барабошко.

З обуренням блогера погодилися й прості українці. На думку багатьох, така ситуація є неприпустимою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вирішили "освіжити" меморіал Небесної сотні, але зробили лише гірше.