Не "розпил", а турбота про дітей: чиновники пояснили заривання мільйонів гривень у табір на Закарпатті

У Шевченківській РДА Києва назвали свої аргументи багатомільйонного ремонту, але задумались над скороченням витрат

Поки прокуратура розслідує можливі тендерні зловживання на ремонті дитячого табору "Зачарована долина" на Закарпатті, в Шевченківській райдержадміністрації Києва допускають корегування видатків на його відновлення.

Про це у відповіді на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в РДА.

"З метою скорочення бюджетних видатків розглядається питання щодо виключення з переліку робіт капітального ремонту поточного року встановлення мультифункціонального майданчику в дитячому оздоровчому таборі "Зачарована долина", — сказано у повідомленні.

Раніше за цією статтею витрат цього року чиновники планували виділити 2,4 млн гривень.

В цілому ж, як проінформували в райдержадміністрації, 2023-го на капітальні ремонти в "Зачарованій долині" (табір знаходиться в с.Осій Хустського району, за 800 км від столиці) закладали витрати у розмірі 6,3 млн грн. При цьому капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту на території оздоровчого табору мав обійтися в 2 млн грн.

Як раніше повідомляв депутат Київради Леонід Ємець, за бюджетні кошти (тобто за гроші киян) в цілому капітальне оновлення інфраструктури "Зачарованої долини" мало б обійтися приблизно в 14 млн грн (або близько 400 тис. доларів за поточним ринковим курсом). Частину табірних ремонтних коштів на Закарпатті вже освоїли.

Як уточнили "Телеграфу" в Шевченківській РДА, щороку у таборі оздоровлюються сотні дітей. Частина з яких — дітлахи пільговиків.

"У 2022 році до табору направили 664 дитини міста Києва, в тому числі — 237 дітей пільгових категорій. У 2023 р. до пункту тимчасового розміщення направили 439 дітей з Києва… Станом на 1 серпня 2023 р. у комунальному підприємстві "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м.Києва оздоровили 358 дітей пільгових категорій", — звітують в РДА, додаючи, що тимчасове розміщення дітей і школярів у таборі зумовлене загрозою їхньому життю і здоров'ю через агресією рф та воєнний стан. А комплексні заходи щодо тимчасової "дитячої евакуації" зі столиці стартували ще у квітні-2022.

Як повідомлялось, тим часом на Закарпатті виділили астрономічну суму на ремонт 8 кілометрів дороги.

Також "Телеграф" писав, що у Києві після гучного розголосу прокуратура оголосила про підозру Ользі Дроздовій — "тендерній" чиновниці Дніпровської РДА, відповідальній за купівлю дорогезних овочерізок до укриттів Києва.