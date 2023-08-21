Не "распил", а забота о детях: чиновники объяснили зарывание миллионов гривен в лагерь на Закарпатье

В Шевченковской РГА Киева назвали свои аргументы многомиллионного ремонта, но задумались над сокращением расходов

Пока прокуратура расследует возможные тендерные злоупотребления на ремонте детского лагеря "Зачарована долина" на Закарпатье, в Шевченковской райгосадминистрации Киева допускают корректировку расходов на его восстановление.

Об этом в ответе на информационный запрос "Телеграфу" сообщили в РГА.

"С целью сокращения бюджетных расходов рассматривается вопрос об исключении из перечня работ капитального ремонта в текущем году установление мультифункциональной площадки в детском оздоровительном лагере "Зачарована долина", — говорится в сообщении.

Ранее по этой статье расходов в этом году чиновники планировали выделить 2,4 млн гривен.

В целом же, как проинформировали в райгосадминистрации, в 2023 году на капитальные ремонты в "Зачарованой долине" (лагерь находится в с.Осий Хустского района, в 800 км от столицы) закладывали расходы в размере 6,3 млн грн. При этом капитальный ремонт простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты на территории оздоровительного лагеря должен обойтись в 2 млн грн.

Как ранее сообщал депутат Киевсовета Леонид Емец, за бюджетные средства (т.е. за деньги киевлян) в целом капитальное обновление инфраструктуры "Зачарованой долины" должно обойтись примерно в 14 млн грн (или около 400 тыс. долларов по текущему рыночному курсу). Часть лагерных ремонтных средств на Закарпатье уже освоили.

Как уточнили "Телеграфу" в Шевченковской РГА, ежегодно в лагере оздоравливаются сотни детей. Часть из которых – дети льготников.

"В 2022 году в лагерь направили 664 ребенка города Киева, в том числе — 237 детей льготных категорий. В 2023 г. в пункт временного размещения направили 439 детей из Киева… По состоянию на 1 августа 2023 г. в коммунальном предприятии "Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" Шевченковского района г.Киева оздоровили 358 детей льготных категорий", — отчитываются в РГА, добавляя, что временное размещение детей и школьников в лагере обусловлено угрозой их жизни и здоровью из-за агрессии рф и военного положения. А комплексные мероприятия по временной "детской эвакуации" из столицы стартовали еще в апреле-2022.

Как сообщалось, в это время на Закарпатье выделили астрономическую сумму на ремонт 8 километров дороги.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве после громкой огласки прокуратура объявила о подозрении Ольге Дроздовой — "тендерной" чиновнице Днепровской РГА, ответственной за покупку дорогостоящих овощерезок для укрытий Киева.