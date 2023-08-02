Научите пилить лес "по-новому": в Украине нашли интересный тендер на 14,5 миллионов

В ГП Леса Украины готовы отдать деньги за то чтобы их научили работать лучше

Эпидемия "странных" тендеров продолжает накрывать Украину. Не успел забыться скандал вокруг тендера на пиар ГП "Леса Украины" за 5 миллионов гривен, а компания снова тратит государственные деньги на непонятные услуги. И уже не 5 миллионов, а почти в 3 раза больше.

Речь идет о "разработке стратегии развития и управления лесами Украины". Тендер на 14,5 млн грн был объявлен 18 июля.

Научить управлять лесами за 14,5 млн грн – чему посвящен скандальный тендер

Как следует из тендерной документации, ГП "Леса Украины" ждет от победителя аукциона советов по улучшению работы предприятия и определения направлений его работы в будущем. Правда, каких-то конкретных целей в требованиях госпредприятия нет.

За стратегию готовы заплатить 14,5 млн грн

К примеру, ГП пишет, что в 2022-м году заготовило 12,3 млн кубометров древесины, но в требованиях к разработчикам стратегии нет условий, скажем, помочь заготовить 15 млн кубов или поднять доход предприятия. То есть 14,5 млн грн отдадут той компании, чье видение будущего ГП "Леса Украины" покажется руководству госпредприятия наиболее близкими самому менеджменту фирмы-заказчика.

Таким образом условия многомиллионного аукциона кажутся весьма странными. Но куда интереснее другой вопрос – сам факт проведения такого тендера ставит под вопрос компетентность одного из заместителей главы Офиса президента Украины.

Ростислав Шурма не справился с лесами?

Куратором лесной отрасли в Украине в общем, и ГП "Леса Украины" в частности, издание "Бизнес-Цензор" называет замглавы Офиса президента Украины Ростислава Шурму, который также курирует всю отечественную энергетику.

Подтверждением этому являются действия самого Шурмы и его неприкрытый интерес к лесам. Так, летом 2022 года стало известно о планах по созданию единого государственного предприятия в лесной отрасли (вместо отдельных лесхозов), известного сегодня как ГП "Леса Украины". Автором этой идеи называли именно Шурму.

Публично "куратором" лесной отрасли Шурму называл и одиозный нардеп Николай Тищенко, проявляющий большой интерес к украинским лесам.

В итоге ГП "Леса Украины" было создано 26 октября 2022 года, а уже в апреле 2023 года сам Ростислав Шурма живописал СМИ, как благотворно сказалось создание предприятия и реформа лесной отрасли. И действительно, вместо дотаций из госбюджета за 1-й квартал 2023 года лесная отрасль заработала 0,5 млрд прибыли, а по итогам года прибыль и вовсе может составить до 3 млрд грн.

Впрочем, увольнение в конце апреля главы Гослесагентства Юрия Болоховца показало, что в отрасли все-таки не все в порядке. Через неделю Болоховец возглавляет уже ГП "Леса Украины" и готов потратить 14,5 млн бюджетных гривен на стратегию по управлению лесами.

Но зачем? Если, по словам того же Шурмы, реформа идет хорошо. Не выглядят ли 14,5 млн грн "лишними" тратами, тем более во время войны. А если эти деньги просто хотят вывести из компании, это уже ставит вопрос о том, все ли хорошо на самом ГП "Леса Украины".

В сухом остатке

Заместитель главы ОП, которого называют куратором отрасли, считает, что лесная реформа идет успешно, но параллельно происходят кадровые ротации и тратятся миллионы только лишь на создание стратегии развития для госпредприятия. Глава ГП "Леса Украины" Болоховец за неделю до назначения был уволен с поста председателя Гослесагенства. На новом месте он заказывает услуги по построению эффективной модели управления, при этом не указывая на конкурсе конкретных метрик для победителя. Целесообразность таких трат в условиях войны вызывает подозрения и было бы хорошо, если правоохранительные органы проверили, действительно ли так необходимо тратить миллионы на новую стратегию именно сейчас.

Стоит напомнить о пристальном внимании к лесной отрасли нардепа Николая Тищенко. Хотя его парламентской комиссии после 23 апреля не продлили полномочия, сам политик считает, что она продолжает работать. При этом есть версия, что тем самым Тищенко и его партнер — народный депутат Игорь Негулевский пытаются взять под контроль Минэкологии Украины.