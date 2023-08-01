Тищенко схлестнулся с коллегой из "Слуги народа": заподозрил его в помощи россиянам (видео)

Народного избранника заметили в офисе российской ботофермы

Народный депутат Украины Николай Тищенко выкрыл своего коллегу из "Слуги народа" Олега Семинского, рядом с приемной которого работал колл-центр, сотрудничавший с российским агрессором, собирая информацию о работе украинских военных и противоввоздушной обороны.

Об этом Тищенко сообщил на своей странице в Facebook сообщил.

"На днях "ВСК Нацресурс" получили обращение от граждан о том, что директор Макаровского лесхоза Шестак М.Л. переводит средства на российскую ботоферму для сокрытия своей преступной деятельности и дискредитации в медиа работы ВСК и лично после нашей проверки его лесхоза. Поэтому я обратился к главе ВСК по борьбе с колл-центрами Александру Куницкому и мы вместе с депутатом, членом данной ВСК Александром Суховым приехали для проверки этой информации", — пишет нардеп.

По его словам, в ходе следственных действий было обнаружено более 300 рабочих мест, а также печати российски компаний и банков, в том числе ", "Национальный банк Российской Федерации", "Газпром Инвест", "Московская Биржа".

"Когда с представителями Национальной полиции мы зашли в офис, вероятно, сотрудничающий с ФСБ, в защиту этой ботофермы приехал… сам нардеп Семинский А.В., чья общественная приемная находится этажом выше колл-центра", — сказал Тищенко.

Он также добавил, что помимо находящейся рядом приемной депутата, ему, по словам работников, может в целом принадлежать все это здание. Данная информация уже была предоставлена для проверки правоохранителям и Госбюро расследований. Однако сам Семинский отрицает, что работает в этом месте. Он говорит, что пришел в офис по вызову владельцев помещения.

"Отмечу, что и сам Семинский не заставил себя долго ждать и сразу явился на место происшествия с адвокатом лесным охранником которого ему предоставило государство то есть за деньги украинцев… Сопротивлялся работе ВСК, Национальной Полиции и нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, по поводу чего написано также соответствующее заявление по ст. 126", — подчеркнул Николай Тищенко.

Нардеп добавил, что этот колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО. Об этом свидетельствуют изъятые документы.

"Благодаря слаженному действию Национальной полиции было задержано 38 уклонистов (из которых трое иностранцы) для выяснения их вероятной связи с ФСБ, находятся ли они на военном учете и по каким договорным отношениям работают в данном офисе", — подытожил "слуга".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине по сей день не лишили мандата коллаборанта евгения балицкого. По сей день он формально остается депутатом Запорожского облсовета.