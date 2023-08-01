Тищенко схльоснувся з колегою із "Слуги народу": запідозрив його у допомозі росіянам (відео)

Народного обранця помітили в офісі російської ботоферми

Народний депутат України Микола Тищенко розкрив свого колегу з "Слуги народу" Олега Семінського, поряд із приймальною якого працював кол-центр, що співпрацював з російським агресором, збираючи інформацію про роботу українських військових та протиповітряної оборони.

Про це Тищенко повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив.

"Днями "ТСК Нацресурс" отримали звернення від громадян про те, що директор Макарівського лісгоспу Шестак М.Л. переказує кошти на російську ботоферму для приховування своєї злочинної діяльності та дискредитації в медіа роботи ТСК і особисто після нашої перевірки його лісгоспу. Тому я звернувся до голови ТСК у боротьбі з кол-центрами Олександра Куницького і ми разом із депутатом, членом даної ТСК Олександром Суховим приїхали для перевірки цієї інформації", — пише нардеп.

За його словами, в ході слідчих дій було виявлено понад 300 робочих місць, а також печатки російських компаній і банків, у тому числі "Національний банк Російської Федерації", "Газпром Інвест", "Московська Біржа".

"Коли з представниками Національної поліції ми зайшли в офіс, який, ймовірно, співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав... сам нардеп Семінський А.В., чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище за кол-центр", — сказав Тищенко.

Він також додав, що крім приймальні депутата, що знаходиться поруч, йому, за словами працівників, може в цілому належати вся ця будівля. Ця інформація вже була надана для перевірки правоохоронцям та Держбюро розслідувань. Проте сам Семінський заперечує, що працює у цьому місці. Він каже, що прийшов до офісу на виклик власників приміщення.

"Зазначу, що і сам Семінський не змусив себе довго чекати й одразу з’явився на місце події з адвокатом лісовим охоронцем якого йому надала держава тобто за гроші українців... Опирався роботі ТСК, Національної поліції й завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата, з приводу чого написано також відповідна заява за ст. 126", — наголосив Микола Тищенко.

Нардеп додав, що цей кол-центр збирав і передавав інформацію про роботу військових у Києві в урядовому кварталі та роботу ППО. Про це свідчать вилучені документи.

"Завдяки злагодженій дії Національної поліції було затримано 38 ухилянтів (з яких троє іноземців) для з’ясування їхнього ймовірного зв’язку з ФСБ, чи перебувають вони на військовому обліку і за якими договірними відносинами працюють у даному офісі", — підсумував "слуга".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні досі не позбавили мандата колаборанта Євгена Балицького. Досі він формально залишається депутатом Запорізької облради.