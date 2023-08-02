Навчіть пиляти ліс "по-новому": в Україні знайшли цікавий тендер на 14,5 мільйонів

ДП "Ліси України" готові віддати гроші за те, щоб їх навчили працювати краще

Епідемія "дивних" тендерів продовжує накривати Україну. Не встиг забутися скандал навколо тендеру на піар ДП "Ліси України" за 5 мільйонів гривень, а компанія знову витрачає державні гроші на незрозумілі послуги. І вже не 5 мільйонів, а майже втричі більше.

Йдеться про "розробку стратегії розвитку та управління лісами України". Тендер на 14,5 млн грн було оголошено 18 липня.

Навчити керувати лісами за 14,5 млн грн – чому присвячено скандальний тендер

Як випливає з тендерної документації, ДП "Ліси України" чекає від переможця аукціону поради з покращення роботи підприємства та визначення напрямів його роботи в майбутньому. Щоправда, якихось конкретних цілей у вимогах держпідприємства нема.

За стратегію готові заплатити 14,5 млн. грн.

Приміром, ДП пише, що 2022 року заготовило 12,3 млн кубометрів деревини, але у вимогах до розробників стратегії нема умов, скажімо, допомогти заготовити 15 млн кубів або підняти дохід підприємства. Тобто 14,5 млн грн віддадуть тій компанії, чиє бачення майбутнього ДП "Ліси України" здасться керівництву держпідприємства найближчими до самого менеджменту фірми-замовника.

Таким чином, умови багатомільйонного аукціону здаються дуже дивними. Але набагато цікавіше інше питання – сам факт проведення такого тендеру ставить під запитання компетентність одного із заступників глави Офісу президента України.

Ростислав Шурма не впорався із лісами?

Куратором лісової галузі в Україні загалом і ДП "Ліси України" зокрема, видання "Бізнес-Цензор" називає заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму, який також курирує всю вітчизняну енергетику.

Підтвердженням цьому є дії самого Шурми та його неприхований інтерес до лісів. Так, влітку 2022 року стало відомо про плани створення єдиного державного підприємства в лісовій галузі (замість окремих лісгоспів), відомого сьогодні як ДП "Ліси України". Автором цієї ідеї називали саме Шурму.

Публічно "куратором" лісової галузі Шурму називав і одіозний нардеп Микола Тищенко, який сам виявляє велику цікавість до українських лісів.

У результаті ДП "Ліси України" було створено 26 жовтня 2022 року, а вже у квітні 2023 року сам Ростислав Шурма розписував ЗМІ, як благотворно позначилося створення підприємства та реформа лісової галузі. І справді, замість дотацій з держбюджету за 1-й квартал 2023 року лісова галузь заробила 0,5 млрд прибутку, а за підсумками року прибуток взагалі може становити до 3 млрд грн.

Втім, звільнення наприкінці квітня глави Держлісагентства Юрія Болоховця показало, що в галузі все-таки не все гаразд. Через тиждень Болоховець очолює вже ДП "Ліси України" і готовий витратити 14,5 млн бюджетних гривень на стратегію з управління лісами.

Але навіщо? Якщо, за словами того ж таки Шурми, реформа йде добре. Чи не виглядають 14,5 млн грн зайвими витратами, тим більше під час війни. А якщо ці гроші просто хочуть вивести з компанії, то це вже ставить запитання про те, чи все добре у самому ДП "Ліси України".

У сухому залишку

Заступник голови ОП, якого називають куратором галузі, вважає, що лісова реформа йде успішно, але паралельно відбуваються кадрові ротації і витрачаються мільйони лише на створення стратегії розвитку для держпідприємства. Голову ДП "Ліси України" Болоховця за тиждень до призначення було звільнено з посади голови Держлісагенства. На новому місці він замовляє послуги з побудови ефективної моделі управління, не вказуючи на конкурсі конкретні параметри для переможця. Доцільність таких витрат в умовах війни викликає підозри і було б добре, якби правоохоронці перевірили, чи справді так необхідно витрачати мільйони на нову стратегію саме зараз.

Варто нагадати про пильну увагу до лісової галузі нардепа Миколи Тищенка. Хоча його парламентська комісія після 23 квітня не продовжила повноваження, сам політик вважає, що вона продовжує працювати. При цьому є версія, що цим Тищенко і його партнер — народний депутат Ігор Негулевський намагаються взяти під контроль Мінекології України.