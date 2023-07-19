Чиновники одного из районов Киева заказали ремонт детского лагеря на Закарпатье: прокуратура уже нашла много интересного

Правоохранители возбудили уголовное дело

В Украине несмотря на "последнее предупреждение" Арахамии продолжают находить скандальные тендеры. Очередной спорной во время войны госзакупкой отличились в Шевеченской районной администрации города Киев.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там сообщили, что во время мониторинга сайта "Prozorro" прокуроры установили, что 28.11.2022 Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА по результатам проведения публичной закупки "Капитальный ремонт Коммунального предприятия Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" Шевченковского района города Киева" заключен договор с победителем процедуры публичной закупки на сумму более 7 млн. гривен.

Речь идет о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря, расположенного в Хустском районе Закарпатской области. Чиновники, в качестве предоплаты, уже заплатили победителю тендера 5,8 миллиона гривен.

В настоящий момент прокуроры считают, что в данном случае может идти речь о завышение цен на строительные материалы и работы, что указывает на возможные факты растраты и завладения бюджетными средствами со стороны должностных лиц Управления Шевченковской РГА и руководителей подрядной организации.

"Кроме того, проведение частичных расчетов по договору в конце 2022 года (только через месяц после подписания договора) с учетом значительных объемов работ предоставляет правоохранителям обоснованные основания считать, что акты выполненных работ были подписаны и расчеты по ним были проведены до их фактического выполнения", — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту было открыто уголовное дело по ч.4 статьи 191 УК У (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения).

Напомним, что это уже далеко не первая скандальная госзакупка киевскими чиновниками. В частности, управление образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации решило закупить в бомбоубежища детские конструкторы на 900 тысяч гривен. До этого один из лицеев Киева закупил кухонных девайсов на более чем миллион.