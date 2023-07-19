Чиновники одного із районів Києва замовили ремонт дитячого табору на Закарпатті: прокуратура вже знайшла багато цікавого

Правоохоронці порушили кримінальну справу

В Україні, незважаючи на "останнє попередження", Арахамії продовжують знаходити скандальні тендери. Черговою спірною під час війни держзакупівлею відзначилася в Шевченківській районній адміністрації міста Київ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Там повідомили, що під час моніторингу сайту "Prozorro" прокурори встановили, що 28.11.2022Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічної закупівлі "Капітальний ремонт Комунального підприємства Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" укладено договір про закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі на суму понад 7 млн гривень.

Йдеться про ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території дитячого табору, розташованого у Хустському районі Закарпатської області. Чиновники, як передоплату, вже заплатили переможцю тендеру 5,8 мільйона гривень.

Наразі прокурори вважають, що в даному випадку може йтися про завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливі факти розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку посадових осіб Управління Шевченківської РДА та керівників підрядної організації.

"Крім того, проведення часткових розрахунків по договору наприкінці 2022 року (лише через місяць після підписання договору) з урахуванням значних об’ємів робіт, надає правоохоронцям обґрунтовані підстави вважати, що акти виконаних робіт були підписані та розрахунки по ним були проведені до їх фактичного виконання", — йдеться у повідомленні.

Зараз за цим фактом було відкрито кримінальну справу за ч.4 статті 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах або в умовах військового чи надзвичайного стану).

Нагадаємо, що це вже не перша скандальна держзакупівля київськими чиновниками. Зокрема, управління освіти Дніпровської районної у Києві державної адміністрації вирішило закупити у бомбосховища дитячі конструктори на 900 тисяч гривень. До цього один із ліцеїв Києва закупив кухонних девайсів на більш ніж мільйон.