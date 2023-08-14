Любит элитный отдых и дорогие украшения: столичную чиновницу, закупавшую барабаны и "золотые" овощерезки, до сих пор на своем посту

"Тендерная" чиновница Днепровской РГА уже имела проблемы с законом, но не бросила госслужбу, ведя роскошную жизнь

В Киеве скандал с закупкой Днепровской райгосадминистрацией овощерезок для укрытий за 1,5 миллиона гривен продолжает обрастать новыми подробностями.

Так, стало известно, что начальница административно-хозяйственного отдела Управления образования Днепровской РГА, которая объявляла этот миллионный тендер, — Ольга Дроздова — избежала уголовной ответственности за прошлые злоупотребления.

Об этом сообщил член президиума Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Александр Соколовский.

"В Подольском суде было еще одно уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, — Авт.), а именно в отношении бывшего директора киевского приюта для животных Ольги Дроздовой, которая приобрела автомобили животных по завышенной вдвое стоимости. Как видим, для своего "таланта" Ольга нашла новое место в управлении образования Днепровского района, где отвечает за закупки", — написал Соколовский у себя в Facebook.

По его словам, также против Дроздовой правоохранители возбуждали уголовное дело за незаконное начисление себе завышенной заработной платы, и тоже по ст. 191 УК.

Соколовский добавил, что именно Дроздова отвечала за закупку барабанов, конструкторов, овощерезок и "космических" сковородок, стульев за двойную цену, туалетной бумаги и швабр на 4 миллиона гривен в укрытия учебных заведений Днепровского района.

Тот самый тендер по закупке "золотых" овощерезок. Источник — Prozorro

"Интересно, что должность Ольга занимает и дальше, и дела у нее идут хорошо, — продолжил представитель ФРУ. — Раньше Ольга работала руководителем в КП "Приют для животных", однако ее уволили со скандалом. Вот прямая речь тогда первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака по поводу Дроздовой: "Эти руководители не справлялись со своими обязанностями. В некоторых случаях даже жульничали. Например, в СМИ широко обсуждался случай, когда работники КП "Приют для животных" отлавливали тех же самых животных. По документам несколько раз их стерилизовали, тем самым нанося ущерб столичной казне".

Дроздова – в белом наряде. Источник — Facebook

Соколовский при этом обратил внимание на отдых чиновницы и на тот факт, что, несмотря на небольшую официальную зарплату, она имеет дорогие украшения: "Она является фанатом дорогого отдыха в Катаре, презентаций роскошных украшений Bulgari, ну и само собой, люксовых вещей от Cartier, Dolce&Gabbana и Gucci, в которых она прекрасно смотрится рядом с учителями с копеечной зарплатой…".

Слова представителя ФРУ подтверждают страницы Дроздовой в соцсетях. Так, в Instagram женщины среди мест, где она побывала, значатся Доха (Катар), Абу-Даби (ОАЭ), курортный остров для мажоров Сир-Бани-Яс в Персидском заливе и т.д.

Фотографии Дроздовой из Катара и ОАЭ. Фото — Инстаграм чиновницы

При этом на снимках Дроздова одета действительно по-богатому. Так, на несколько фото она держит на руке сумку известного бренда, которая может стоить 2500 евро (или более 100 тысяч гривен по текущему рыночному курсу).

Недешевые и другие аксессуары с нарядами, которые носит модница из спального района столицы.

По всей видимости, стоимость одной вещи может в несколько (и более) раз превышать одну месячную зарплату учителя даже с премиями и доплатами за стаж.

В частности, на одном из фото Ольга Дроздова замечена в очках, которые могут стоить до 1 260 евро (более 50 тысяч гривен).

На другой фотографии Дроздова одета в брендовую толстовку. Детский вариант такого наряда от популярного производителя стоит почти 500 долларов (18,4 тыс. грн).

По данным аналитической системы YouControl, Дроздова помимо того указана как руководительница и подписант частного предприятия "Агроконсалтинг".

Уставный капитал фирмы – сто гривен. Среди основных видов деятельности этого предприятия — "Оптовая торговля химическими продуктами". Среди других КВЭДов указаны следующие: розничная торговля другими непродовольственными товарами; посредничество в торговле товарами широкого ассортимента; производство агрохимической продукции и производство удобрений и азотных соединений.

Источник — YouControl

Примечательно, согласно данным той же системы YouControl, Дроздова фигурирует (или фигурировала) в 38 судебных процессах, 25 из которых касаются административных правонарушений в области торговли, общественного питания, сфере услуг, в области финансов и предпринимательской деятельности.

Что еще известно о Дроздовой

До работы в сфере образования Дроздова стала известна широкой публике тем, что в 2008 году ее назначили на должность директора КП "Приют для животных" в Бородянке. Впрочем, уже в 2011 г. топ-менеджер угодила в скандал, связанный с тем, что работники КП отлавливали и доставляли в приют уже стерилизованных собак. То есть, происходили манипуляции и злоупотребления бюджетными средствами с двойной "стерилизацией" животных.

Тогда же киевские зоозащитники заявляли о случаях отстрела и массового отравления бродячих собак и кошек в городе. После громкого разоблачения активистам удалось добиться увольнения Дроздовой.

В 2013-м сообщалось, что Дроздову подозревали в растрате 400 тысяч гривен. Однако упомянутые выше уголовные дела против нее так ничем не завершились. Более того, ей удалось возглавить тендерные процессы в Днепровском районе Киева в должности начальницы административно-хозяйственного отдела Управления образования.

Напомним, в Днепровском районе столицы обнаружили еще один "золотой" тендер: лицей "Смена" закупил для своего бомбоубежища не только электросковородку за 725,7 тыс. грн, но и пароконвектомат почти за полмиллиона гривен.

Также "Телеграф" писал, что этот лицей оказался не единственным в стремлении оборудовать столичные укрытия дорогими девайсами. Все в том же Днепровском районе чиновники хотели приобрести для бомбоубежищ барабаны за миллион.