Любить елітний відпочинок та дорогі прикраси: столичну чиновницю, яка закупляла барабани та "золоті" овочерізки, досі на своїй посаді

"Тендерна" чиновниця Дніпровської РДА вже мала проблеми з законом, але не кинула держслужбу та веде розкішне життя

У Києві скандал із закупівлею Дніпровською райдержадміністрацією овочерізок для укриттів за 1,5 мільйона гривень продовжує обростати новими подробицями.

Так, стало відомо, що начальниця адміністративно-господарського відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка оголошувала цей мільйонний тендер, — Ольга Дроздова — уникнула кримінальної відповідальності за минулі зловживання.

Про це повідомив член президії Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Олександр Соколовський.

"В Подільському суді була ще одна кримінальна справа за статтею 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, — Авт.), а саме стосовно колишнього директора київського притулку для тварин Ольги Дроздової, котра придбала автомобілі для перевезення тварин за завищеною вдвічі вартістю. Як бачимо, для свого "таланту" Ольга знайшла нове місце в управлінні освіти Дніпровського району, де відповідає за закупівлі", — написав Соколовський у себе в Facebook.

За його словами, також проти Дроздової правоохоронці порушували кримінальну справу за незаконне нарахування собі завищеної заробітної плати, і теж — за ст. 191 ККУ.

Соколовський додав, що саме Дроздова була відповідальна за закупівлю барабанів, конструкторів, овочерізок та "космічних" сковорідок, стільців за подвійну ціну, туалетного паперу та швабр на 4 мільйони гривень в укриття навчальних закладів Дніпровського району.

Той самий тендер із закупівлі "золотих" овочерізок. Джерело - Prozorro

"Цікаво, що посаду Ольга займає і надалі, та справи в неї йдуть добре, — продовжив представник ФРУ. — Раніше Ольга працювала керівником в КП "Притулок для тварин", проте її звільнили зі скандалом. Ось пряма мова тоді першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака щодо Дроздової: "Ці керівники не справлялися зі своїми обов’язками. У деяких випадках навіть шахраювали. Наприклад, у ЗМІ широко обговорювався випадок, коли працівники КП "Притулок для тварин" відловлювали тих самих тварин. За документами кілька разів їх стерилізували, тим самим завдаючи збитків столичній скарбниці".

Дроздова - у білому вбранні. Джерело - Facebook

Соколовський при цьому звернув увагу на відпочинок чиновниці і на той факт, що попри невелику офіційну зарплату, вона має дорогі прикраси: "Є фанатом дорогого відпочинку в Катарі, презентацій розкішних прикрас Bulgari, ну і само собою, люксових речей від Cartier, Dolce&Gabbana та Gucci, у яких вона прекрасно виглядає поруч із вчителями з копійчаною зарплатнею…".

Слова представника ФРУ підтверджують сторінки Дроздової у соцмережах. Так, в Instagram жінки серед місць, де вона побувала — Доха (Катар), Абу-Дабі (ОАЕ), курортний острів для мажорів Тір Бані Яс у Перській затоці тощо.

Світлини Дроздової з Катару і ОАЕ. Фото - Інстаграм чиновниці

При цьому на знімках Дроздова одягнена дійсно по-багатому. Так, на кілька фото освітянка тримає на руці сумку відомого бренду, яка може коштувати 2500 євро (або понад 100 тисяч гривень за поточним ринковим курсом).

Недешеві й інші аксесуари та вбрання, які носить ця модниця зі спального району столиці.

Як видно, вартість однієї речі може в кілька (і більше) разів перевищувати одну місячну зарплату вчителя навіть з преміями та доплатами за стаж.

Зокрема на одному з фото Ольга Дроздова помічена в окулярах, які можуть коштують до 1 260 євро (понад 50 тисяч гривень).

На іншій світлині Дроздова вдягнена у брендову толстовку. Дитячий варіант такого вбрання від популярного виробника коштує майже 500 доларів (18,4 тис. грн).

За даними аналітичної системи YouControl, Дроздова вказана як керівниця і підписантка приватного підприємства "Агроконсалтинг".

Статутний капітал фірми — сто гривень. Серед основних видів діяльності цього підприємства — "Оптова торгівля хімічними продуктами". Серед інших КВЕДів вказані наступні: роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами; посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; виробництво агрохімічної продукції та навіть виробництво добрив і азотних сполук.

Джерело - YouControl

Примітно, згідно з даними тієї ж системи YouControl, Дроздова фігурує (чи фігурувала) аж у 38 судових процесах, 25 з яких стосуються адміністративних правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.

Що ще відомо про Дроздову

До роботи у сфері освіти Дроздова стала відома широкому загалу тим, що в 2008 році її призначили на посаду директорки КП "Притулок для тварин" у Бородянці. Втім, вже в 2011 р. топменеджерка вскочила в скандал, пов'язаний з тим, що працівники КП відловлювали та доправляли у притулок вже стерилізованих собак. Тобто, відбувались маніпуляції та зловживання бюджетними коштами з такою подвійною "стерилізацією" тварин.

Тоді ж київські зоозахисники заявляли про випадки відстрілу та масового отруєння бродячих собак і котів у місті. Після гучного викриття активістам вдалося домогтися звільнення Дроздової.

У 2013-му повідомлялося, що Дроздову підозрювали у розтраті 400 тисяч гривень. Однак згадані вище кримінальні справи проти неї так нічим не завершилися. Ба більше — їй вдалося очолити тендерні процеси в Дніпровському районі Києва на посаді начальниці адміністративно-господарського відділу Управління освіти.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці виявили ще один "золотий" тендер: ліцей "Зміна" закупив для свого бомбосховища не тільки електросковорідку за 725,7 тис. грн, а й пароконвектомат за майже пів мільйона гривень.

Також "Телеграф" писав, що цей ліцей виявився не єдиним у прагненні обладнати столичні укриття дорогими девайсами. Все в тому ж таки Дніпровському районі чиновники хотіли придбати для бомбосховищ барабани за мільйон.