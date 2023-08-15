Тендерная "эпидемия" продолжается: на Закарпатье выделили астрономическую сумму на ремонт 8 километров дороги

Ремонт дороги должны закончить до Нового года

В украине продолжается "эпидемия" тендерных скандалов с выделением огромных средств на проведение услуг, которые не имеют существенного значения в условиях активных боевых действий.

Так на очередной случай из Закарпатской области обратил внимание член президиума совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

Он привел скриншоты тендера, на котором видно, что ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области" запросила ремонт участка от Ясини до Черной тисы за почти 600 миллионов гривен.

Стоит отметить, что эти населенные пункты находятся по соседству, а расстояние между ними составляет меньше 8 километров. Впрочем, на этом пути есть четыре моста.

Соколовский кроме того обратил внимание на еще один любопытный момент.

"Кстати говоря. Тендер только объявили, потом еще долгий путь проведения, возможного обжалования, подписания. А такую сложную горную дорогу нужно еще успеть сделать… до 31.12.2023! Не знаю, как с капремонтом дороги, но со списанием в текущем году денег там думаю справятся, потому что талантливые", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экс-нардепом, бывшим и.о. генерального прокурора Украины Виктором Чумаком и поинтересовался у него, почему во время военного положения и постоянной нехватки оружия и снаряжения на передовой, чиновники позволяют себе тратить миллионы на вещи, в которых нет критической необходимости, и можно ли это как-то остановить.