Тендерна "епідемія" продовжується: на Закарпатті виділили астрономічну суму на ремонт 8 кілометрів дороги

Ремонт дороги мають закінчити до Нового року

В Україні триває "епідемія" тендерних скандалів із виділенням величезних коштів на проведення послуг, які не мають суттєвого значення в умовах активних бойових дій.

Так, на черговий випадок із Закарпатської області звернув увагу член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський.

Він навів скріншоти тендеру, на якому видно, що ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" запросило ремонт ділянки від Ясині до Чорної Тиси майже за 600 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що ці населені пункти знаходяться по сусідству, а відстань між ними становить менше ніж 8 кілометрів. Втім, по цьому шляху є чотири мости.

Соколовський також звернув увагу на ще один цікавий момент.

"До речі, тендер тільки оголосили, потім ще довгий шлях проведення, можливого оскарження, підписання. А таку складну гірську дорогу потрібно ще встигнути зробити... до 31.12.2023! Не знаю, як із капремонтом дороги, але зі списанням поточного року грошей там думаю впораються, бо талановиті", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з екснардепом, колишнім в.о. генерального прокурора України Віктором Чумаком і поцікавився у нього, чому під час воєнного стану та постійної нестачі зброї та спорядження на передовій, чиновники дозволяють собі витрачати мільйони на речі, в яких немає критичної необхідності, і чи можна це якось зупинити.