У Києві райадміністрація виділяє 400 тис. доларів на укриття на Закарпатті, прокуратура почала перевірку

Гучний тендерний скандал у столиці набуває розголосу, "Телеграф" з'ясовував подробиці

У Києві набуває розголосу новий скандал, пов'язаний із не обов'язковими витратами під час війни і зловживаннями з використанням бюджетних коштів.

Так, депутат Київради Леонід Ємець, який очолює комісію з перевірки укриттів у Києві, повідомив, що Шевченківська РДА столиці планує капітальний ремонт КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" на Закарпатті. Туди увійдуть ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території за 400 тисяч доларів.

"Шевченківська РДА робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю — 400 тисяч доларів США. Це не жарт. За гроші киян роблять укриття в єдиній області України де ще нічого ні разу не прилітало. (Тьфу-тьфу, спльовує через плече). Згідно даних Prozorro, за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб… Проектна вартість будівництва 14 мільйонів гривень, саме така вартість відображена в проектних розрахунках, договір на проектування за 360 тисяч гривень вже підписано", — написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Також Ємець додав, що до цього в таборі вже зробили ремонт на 7,3 млн гривень і, "судячи з кошторису та вартості робіт, робили по-багатому — двері по 22 тисячі гривень, кондиціонери по 160 тисяч, душові кабіни по 32 тисячі, та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі".

"Окрім цього в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 мільйони Hyundai Staria в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок — шкіряний салон, звук Bose та красива підсвітку салону, — продовжує обранець. — Я чесно, не розумію, як можна робити укриття за 14 млн в Закарпатті, коли в Києві їх не вистачає. Це приблизно 14 укриттів можна відремонтувати".

Джерело - Prozorro

Табір "Зачарована долина" в селі Осій Хуського району Закарпатської обл. Фото - zakarpattya24.com

Hyundai Staria. Фото - Facebook Леоніда Ємця

Реакція правоохоронців

Прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець в середу, 19 липня, повідомила Укрінформу, що 14 млн грн на будівництво укриття для "Зачарованої долини" на Закарпатті ще не виділили. Водночас правоохоронці у межах кримінального провадження досліджують закупівлі табору на 7 млн грн.

Максимець уточнила, що Шевченківська окружна прокуратура міста Києва у межах кримінального провадження перевіряє факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовцями Шевченківської РДА при проведенні публічної закупівлі робіт з ремонту дитячого табору.

За цим фактом ще 11 травня 2023 р. окружна прокуратура почала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) Кримінального кодексу України.

За словами Максимець, при моніторингу сайту електронної системи публічних закупівель "Prozorro" прокурори встановили, що 28 листопада 2022 р. управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами публічної закупівлі "Капітальний ремонт КП Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району Києва" уклало договір про закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі на суму понад 7 млн гривень.

Йдеться саме про ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території дитячого табору у Хустському районі.

Із 28 по 30 грудня 2022 р. як часткову оплати за договором вказане Управління Шевченківської РДА перерахувало на рахунки підрядника 5,8 млн гривень.

Правоохоронці вбачають у закупівлях завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливі факти розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб управління Шевченківської РДА та керівників підрядної організації.

Крім того, проведення часткових розрахунків за договором наприкінці 2022 року — лише через місяць після підписання договору — з урахуванням значних об’ємів робіт, надає правоохоронцям обґрунтовані підстави вважати, що акти виконаних робіт були підписані та розрахунки по ним були проведені до фактичного виконання таких робіт, повідомила Максимець. Вона також уточнила, що на цей час слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Що відомо про табір "Зачарована долина"

За даними Департаменту молоді і спорту КМДА, до масштабного вторгнення рф фінансували оздоровлення дітей у таборі раніше згідно з дворічною міською цільовою програмою. Здебільшого програма охоплювала дітей пільгових категорій. Підпорядковується заклад безпосередньо Шевченківській РДА в м.Києві.

Комунальне підприємство очолює Михайло Сенина. Як повідомляє аналітична платформа clarity-project.info, раніше директор табору числився ФОПом і був членом місцевого осередку "Європейської солідарності".

Джерело - clarity-project.info

В одному зі звітів Громадянської мережі "Опора" навіть є згадка про партійну активність цього функціонера. 2019 року на президентських виборах він був секретарем ОВК №69 від кандидата в президенти Петра Порошенка.

Джерело - "Опора"

Згідно з інформацією аналітичної платформи YouControl, дружина Сенини — Марина Марценюк — займається бізнесом. Їй належить 33% в компанії "Туристично-оздоровчий комплекс "Кам'янка". Вона вказана як керівниця ТОВ і підписантка.

Розмір статутного капіталу фірми становить 100 000 грн. Основний вид роботи компанії — "Діяльність санаторно-курортних закладів".

А серед інших видів діяльності ТОВки є цікаві речі: будівництво будівель, посередництво в торгівлі, оптова торгівля паливом, діяльність кафе, барів, діяльність вантажного транспорту, перевезень, організація подорожей, рекреація.

Джерело - YouControl

YouControl

Примітно, що за інформацією тієї ж YouControl, Марценюк очолювала згадану вище ОВК №69 на минулих президентських виборах.

Ще дещо про кадри Шевченківської РДА

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Шевченківської РДА Олександра Поповцева у лютому 2022 року. Про Поповцева у ЗМІ повідомлялось, що до призначення керівником райдержадміністрації він займався бізнесом. Раніше очолювана ним компанія "Барс Україна" активно працювала на ринку диспетчеризації ліфтів у Києві.

Видання "Ділова столиця" згадувало Поповцева в іншому контексті: він начебто був колишнім менеджером Антона Дрепіна — бізнес-партнера скандально відомого нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Дрепін нібито очолював його неформальну групу у Київраді попереднього скликання. Причому призначення Поповцева нібито безпосередньо лобіювали народні депутати від "слуг народу" Артем Дубнов та Анна Пуртова.

В квітні цього року довкола Шевченківської РГА спалахував інший тендерний скандал на 100 млн грн. До речі, він теж був пов'язаний з укриттями і дітьми. Так, за підрахунками економістів "Школи аналітиків", райдержадміністрація нібито віддала найдорожчі підряди на ремонт сховищ в школах сумнівній фірмі.

Цілком логічно, що деякі тендерні кейси Шевченківської РДА тому і потрапили в поле зору прокуратури.

Разом з тим, як повідомляв "Телеграф", 27 червня Кабінет міністрів оголосив догани меру Києва Віталію Кличку та голові Київської міської військової адміністрації Сергію Попку за неналежний стан укриттів у столиці та області.

Окрім Кличка та Попка, догани оголосили главам декількох районних держадміністрацій Києва. Також Кабмін підтримав розпорядження президента та звільнив чотирьох голів районних адміністрацій столиці.