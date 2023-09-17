Під Києвом після першого ж дощу провалилась відремонтована дорога: відео очевидця

Комунальники ще не встигли виїхати, а їхня робота вже розвалилася

Під Києвом місцева влада вирішила відремонтувати одну з автодоріг. Однак нове асфальтове покриття не протрималося й тижня.

Про це свідчить відео очевидця, яке опублікував головний редактор сайту "Телеграф" Ярослав Жарєнов. На ньому зафільмована вулиця Кучанська, що у Софіївській Борщагівці.

Як можна побачити, на даній ділянці села тільки-но закінчився ремонт дорожнього покриття (місцями навіть техніку ще не встигли забрати), але після першого ж дощу на ньому утворився "сюрприз" для місцевих жителів. Ним є ціла дірка на дорозі. Причому розмір її настільки великий, що туди легко може поміститися нога дорослого чоловіка.

"Ніколи такого не було, і ось знову. Нова дорога вже провалилась. Ще навіть не встигли ехніку забрати і доробити дрібниці", — зазначає журналіст і ставить питання місцевій владі "скільки на ній розпиляли? І скільки пиляють загалом по громаді?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прямо в центрі Києва городяни, гості столиці та військові, які приїжджають з фронту, змушені пересуватися у нелюдських умовах. Українці обурені від такого ставлення до себе.