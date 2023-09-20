Скандальная чиновница из Киева получила новое подозрение: теперь не только за "золотые" овощерезки

Чиновницу не смутил тот факт, что ей предложили купить стулья по сильно завышенной цене

Известная чиновница из Днепровской РГА Ольга Дроздова, которую взяли под домашний арест из-за скандалов с закупками, получила еще одно подозрение. К "золотым" овощерезкам добавились не менее "золотые" стулья.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. На этот раз сумма ущерба государству превысила миллион гривен.

Следователи выяснили, что Дроздова будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, закупила стулья для укрытий по завышенным ценам. Чиновница проигнорировала тот момент, что участник тендера сделал коммерческое предложение, которое не соответствовало рыночным ценам. Кроме того, условия договора противоречили интересам государства. В конечном итоге сумма ущерба составила 1,3 млн гривен.

Правоохранители сообщили начальнице отдела управления образования Днепровской РГА о новом подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Согласно этой статье ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что накануне Ольга Дроздова получила от прокуратуры подозрение по факту растраты 460 тыс. грн бюджетных средств при закупке овощерезок по завышенной стоимости. С 11 сентября 2023 года чиновница находится под ночным домашним арестом до 11 ноября и до этого момента отстранена от должности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Ольга Дроздова любит шикарно отдыхать. В своих соцсетях женщина не стеснялась выкладывать фото из дорогих отелей и не только.