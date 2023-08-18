Прокуратура взялась за киевскую чиновницу, закупавшую "золотые" овощерезки: что ей грозит

Чиновница нанесла Украине ущерба на тысячи гривен

Киевская прокуратура объявила о подозрении Ольге Дроздовой — "тендерной" чиновнице Днепровской РГА, которая, в частности, была ответственна за покупку дорогущих овощерезок в укрытия Киева. Следствие заподозрило её в растрате средств, а именно ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там напомнили, что подозреваемая является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок и обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

Следствие полагает, что фигурантка, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, растратила бюджетные средства при проведении процедуры закупки "Оборудование для заведений общественного питания" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях)" (овощерезки с набором насадок).

"Стоимость приобретенного товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на указанную сумму", — говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Стоит отметить, что по статье, которую вменяют Дроздовой, ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, что более подробно о похождениях Дроздовой вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце.

Ранее мы писали о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили "золотой" тендер: лицей "Смена" закупил для своего бомбоубежища не только электросковородку за 725,7 тыс. грн, но и пароконвектомат почти за полмиллиона гривен.